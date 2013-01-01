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  • Lebih nyaman, lebih banyak susu Lebih nyaman, lebih banyak susu Lebih nyaman, lebih banyak susu

    Philips Avent Pompa ASI listrik Single Comfort

    SCF332/01

    Lebih nyaman, lebih banyak susu

    Saat Anda merasa nyaman dan santai, ASI akan lebih mudah keluar. Itulah sebabnya kami menciptakan pompa ASI paling nyaman: Duduklah dengan nyaman tanpa perlu mencondongkan tubuh ke depan dan biarkan bantalan pijat lembut kami merangsang ASI Anda agar keluar.

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    Philips Avent Pompa ASI listrik Single Comfort

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    Lebih nyaman, lebih banyak susu

    Pompa ASI dengan bantalan pijat

    • Alami
    • Termasuk botol 4oz
    Posisi pemompaan lebih nyaman berkat desain yang unik

    Posisi pemompaan lebih nyaman berkat desain yang unik

    Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol, sekalipun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk lebih nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI tertuang ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa secara alami akan membantu ASI mengalir lebih mudah.

    Dilengkapi mode rangsangan lembut dan 3 setelan memompa

    Dilengkapi mode rangsangan lembut dan 3 setelan memompa

    Saat dinyalakan, pompa otomatis diawali dengan mode rangsangan lembut untuk mengalirkan ASI. Lalu pilihlah dari 3 setelan memompa untuk mengatur aliran ASI yang paling nyaman bagi Anda.

    Bantalan pijat lembut yang terasa hangat

    Bantalan pijat lembut yang terasa hangat

    Bantalan pijat kami memiliki tekstur baru selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman dan lembut. Bantalan ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi Anda sehingga ASI mengalir.

    Desain ringan dan ringkas

    Desain ringan dan ringkas

    Desain pompa ASI ini ringkas, sehingga mudah dipegang dan diposisikan pada payudara. Unit alas yang kecil dan ringan dapat ditempatkan dengan mudah dalam jangkauan yang nyaman sehingga bisa memompa dengan kontrol penuh. Agar lebih praktis saat menyimpan dan bepergian, selang dapat digulung di sekeliling unit alas. Mudah digunakan saat bepergian dengan baterai.

    Pemasangan intuitif. Pasangan komponen mudah dikenali secara visual

    Pemasangan intuitif. Pasangan komponen mudah dikenali secara visual

    Pasangan komponen mudah dikenali secara visual untuk pemasangan yang intuitif.

    Kompatibel dengan produk menyusui Philips Avent lainnya

    Kompatibel dengan produk menyusui Philips Avent lainnya

    Pompa ASI ini dapat dikombinasikan dengan produk menyusui lainnya yang terdapat di rangkaian Philips Avent, termasuk botol dan wadah penyimpanan ASI Classic. Philips Avent juga menyediakan beragam aksesori perawatan payudara untuk membantu Anda menyusui lebih lama dan lebih nyaman.

    Mudah dibersihkan karena jumlah komponen terpisahnya sedikit

    Mudah dibersihkan karena jumlah komponen terpisahnya sedikit. ASI tidak akan bersentuhan dengan selang dan unit alas. Semua komponen bisa dicuci mesin, kecuali komponen yang berhubungan dengan listrik.

    Mudah dioperasikan dengan sentuhan tombol

    Pompa ASI listrik single ideal bagi ibu yang sering memompa ASI dan ingin memompa dengan mudah, cukup dengan menyentuh tombol.

    Spesifikasi Teknis

    • Pompa ASI

      Bahan
      Bebas BPA*

    • Desain

      Desain pompa ASI
      Desain ringkas
      Desain botol
      • Bentuk ergonomis
      • Leher lebar

    • Negara asal

      Inggris
      Y

    • Bahan

      Pompa ASI
      • Polipropilena
      • Bebas BPA*
      Botol
      • Polipropilena
      • Bebas BPA*
      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Dot ekstra lembut untuk bayi baru lahir
      1  pcs
      Kemasan sampel bantalan payudara
      2 (2 Bantalan siang & 2 Bantalan malam)  pcs
      Cakram penyegel untuk menyimpan susu
      1  pcs
      Botol Natural 4oz
      1  pcs
      Bantalan ukuran standar
      1  pcs
      Bodi pompa ASI
      1  pcs
      Unit alas termasuk selang
      1  pcs
      Cakram karet tambahan
      1  pcs

    • Mudah digunakan

      Penggunaan pompa ASI
      • Pemasangan intuitif
      • Mudah dibersihkan
      • Rangkaian produk yang sepenuhnya kompatibel

    • Fungsi

      Tanpa harus membungkuk
      Duduk dengan posisi nyaman
      Bantalan pijat lembut
      Rangsangan lembut
      Pengaturan
      • 3 Pengaturan memompa
      • 1 Mode stimulasi

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0 - 6 bulan

    Badge-D2C

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