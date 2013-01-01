SCF332/01
Lebih nyaman, lebih banyak susu
Saat Anda merasa nyaman dan santai, ASI akan lebih mudah keluar. Itulah sebabnya kami menciptakan pompa ASI paling nyaman: Duduklah dengan nyaman tanpa perlu mencondongkan tubuh ke depan dan biarkan bantalan pijat lembut kami merangsang ASI Anda agar keluar.See all benefits
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Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol, sekalipun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk lebih nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI tertuang ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa secara alami akan membantu ASI mengalir lebih mudah.
Saat dinyalakan, pompa otomatis diawali dengan mode rangsangan lembut untuk mengalirkan ASI. Lalu pilihlah dari 3 setelan memompa untuk mengatur aliran ASI yang paling nyaman bagi Anda.
Bantalan pijat kami memiliki tekstur baru selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman dan lembut. Bantalan ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi Anda sehingga ASI mengalir.
Desain pompa ASI ini ringkas, sehingga mudah dipegang dan diposisikan pada payudara. Unit alas yang kecil dan ringan dapat ditempatkan dengan mudah dalam jangkauan yang nyaman sehingga bisa memompa dengan kontrol penuh. Agar lebih praktis saat menyimpan dan bepergian, selang dapat digulung di sekeliling unit alas. Mudah digunakan saat bepergian dengan baterai.
Pasangan komponen mudah dikenali secara visual untuk pemasangan yang intuitif.
Pompa ASI ini dapat dikombinasikan dengan produk menyusui lainnya yang terdapat di rangkaian Philips Avent, termasuk botol dan wadah penyimpanan ASI Classic. Philips Avent juga menyediakan beragam aksesori perawatan payudara untuk membantu Anda menyusui lebih lama dan lebih nyaman.
Mudah dibersihkan karena jumlah komponen terpisahnya sedikit. ASI tidak akan bersentuhan dengan selang dan unit alas. Semua komponen bisa dicuci mesin, kecuali komponen yang berhubungan dengan listrik.
Pompa ASI listrik single ideal bagi ibu yang sering memompa ASI dan ingin memompa dengan mudah, cukup dengan menyentuh tombol.
Pompa ASI
Desain
Negara asal
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Fungsi
Tahap perkembangan
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