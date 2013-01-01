Posisi pemompaan lebih nyaman berkat desain yang unik

Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol, sekalipun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk lebih nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI tertuang ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa secara alami akan membantu ASI mengalir lebih mudah.