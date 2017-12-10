Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat*
Pompa ASI Ganda Ultra Nyaman cocok bagi Anda yang diburu waktu. Persingkat waktu memompa & duduklah dengan nyaman selama bantalan pijatnya yang lembut menstimulasi aliran ASI. Pompa ini hening & mudah disetel, dipersonalisasi, digunakan & dibersihkan.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat*
Pompa ASI elektrik ganda dengan bantalan pijat
Lebih banyak ASI dalam waktu singkat
Bantalan pijat lembut disertakan
Tas dan 2 botol
Posisi pemompaan yang nyaman berkat desain yang unik
Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol atau wadah, walaupun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk dengan nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI masuk ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa akan membantu ASI mengalir lebih mudah.
Bantalan pijat lembut dengan kelopak pijat
Bantalan pijat kami memiliki tekstur selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman dan lembut. Bantalan kelopak ikonik ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi, dimaksudkan untuk membantu merangsang aliran ASI.
Lebih banyak ASI dalam waktu lebih singkat berkat 2 pompa
Pompa ganda mempersingkat waktu memompa, dibandingkan dengan pompa tunggal.
Sistem tertutup, dirancang untuk pemompaan yang higienis
Tidak ada ASI tumpah di dalam tabung.
Sedikit bagian terpisah dan desain yang intuitif
Sedikit bagian yang terpisah dengan desain intuitif. Mudah memompa susu untuk bayi Anda, kapan saja.
Termasuk botol dan dot Natural yang akan menempel alami pada mulut bayi
Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Pilih pengaturan yang efektif & nyaman bagi Anda
Saat dinyalakan, pompa otomatis diawali dengan mode rangsangan lembut untuk mengalirkan ASI. Lalu pilihlah dari 3 setelan memompa untuk mengatur aliran ASI yang nyaman bagi Anda.
Dirancang agar Anda bisa memompa dengan tenang
Dirancang untuk memompa dengan tenang, kapan saja.
Spesifikasi Teknis
Desain
Desain pompa ASI
Desain ringkas
Desain botol
Bentuk ergonomis
Leher lebar
Negara asal
Inggris
Y
Bahan
Botol
Bebas BPA*
Polipropilena
Dot
Bebas BPA*
Silikon
Pompa ASI
Bebas BPA* (hanya bagian yang bersentuhan dengan makanan)
Item yang disertakan
Cakram penyegel untuk menyimpan susu
2
pcs
Botol Natural 4oz
2
pcs
Bodi pompa ASI
2
pcs
Tas bepergian
1
pcs
Unit alas termasuk selang
1
pcs
Tutup bepergian
2
pcs
Kemasan sampel bantalan payudara
1 kemasan (2 buah)
Bantalan ukuran standar (19,5 mm)
2 buah (bantalan berukuran besar tersedia dan dijual terpisah)