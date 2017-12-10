Cari istilah

ID
EN
  • Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat* Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat* Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat*

    Philips Avent Pompa ASI listrik ganda

    SCF334/31

    Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat*

    Pompa ASI Ganda Ultra Nyaman cocok bagi Anda yang diburu waktu. Persingkat waktu memompa & duduklah dengan nyaman selama bantalan pijatnya yang lembut menstimulasi aliran ASI. Pompa ini hening & mudah disetel, dipersonalisasi, digunakan & dibersihkan.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp3.996.900,00

    Philips Avent Pompa ASI listrik ganda

    Produk serupa

    See all Pompa ASI
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat*

    Pompa ASI elektrik ganda dengan bantalan pijat

    • Lebih banyak ASI dalam waktu singkat
    • Bantalan pijat lembut disertakan
    • Tas dan 2 botol
    Posisi pemompaan yang nyaman berkat desain yang unik

    Posisi pemompaan yang nyaman berkat desain yang unik

    Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol atau wadah, walaupun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk dengan nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI masuk ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa akan membantu ASI mengalir lebih mudah.

    Bantalan pijat lembut dengan kelopak pijat

    Bantalan pijat lembut dengan kelopak pijat

    Bantalan pijat kami memiliki tekstur selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman dan lembut. Bantalan kelopak ikonik ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi, dimaksudkan untuk membantu merangsang aliran ASI.

    Lebih banyak ASI dalam waktu lebih singkat berkat 2 pompa

    Lebih banyak ASI dalam waktu lebih singkat berkat 2 pompa

    Pompa ganda mempersingkat waktu memompa, dibandingkan dengan pompa tunggal.

    Sistem tertutup, dirancang untuk pemompaan yang higienis

    Sistem tertutup, dirancang untuk pemompaan yang higienis

    Tidak ada ASI tumpah di dalam tabung.

    Sedikit bagian terpisah dan desain yang intuitif

    Sedikit bagian terpisah dan desain yang intuitif

    Sedikit bagian yang terpisah dengan desain intuitif. Mudah memompa susu untuk bayi Anda, kapan saja.

    Termasuk botol dan dot Natural yang akan menempel alami pada mulut bayi

    Termasuk botol dan dot Natural yang akan menempel alami pada mulut bayi

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    Pilih pengaturan yang efektif & nyaman bagi Anda

    Saat dinyalakan, pompa otomatis diawali dengan mode rangsangan lembut untuk mengalirkan ASI. Lalu pilihlah dari 3 setelan memompa untuk mengatur aliran ASI yang nyaman bagi Anda.

    Dirancang agar Anda bisa memompa dengan tenang

    Dirancang untuk memompa dengan tenang, kapan saja.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Desain pompa ASI
      Desain ringkas
      Desain botol
      • Bentuk ergonomis
      • Leher lebar

    • Negara asal

      Inggris
      Y

    • Bahan

      Botol
      • Bebas BPA*
      • Polipropilena
      Dot
      • Bebas BPA*
      • Silikon
      Pompa ASI
      Bebas BPA* (hanya bagian yang bersentuhan dengan makanan)

    • Item yang disertakan

      Cakram penyegel untuk menyimpan susu
      2  pcs
      Botol Natural 4oz
      2  pcs
      Bodi pompa ASI
      2  pcs
      Tas bepergian
      1  pcs
      Unit alas termasuk selang
      1  pcs
      Tutup bepergian
      2  pcs
      Kemasan sampel bantalan payudara
      1 kemasan (2 buah)
      Bantalan ukuran standar (19,5 mm)
      2 buah (bantalan berukuran besar tersedia dan dijual terpisah)

    • Mudah digunakan

      Penggunaan pompa ASI
      • Mudah dibersihkan
      • Rangkaian produk yang sepenuhnya kompatibel
      • Pemasangan intuitif

    • Fungsi

      Tanpa harus membungkuk
      Duduk dengan posisi nyaman
      Bantalan pijat lembut
      Rangsangan lembut
      Pengaturan
      • 1 Mode stimulasi
      • 3 Pengaturan memompa

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0 - 6 bulan

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • 83% dari ibu menyusui setuju bahwa pompa ASI listrik Ganda Comfort Philips Avent Comfort nyaman digunakan – Uji penempatan di rumah 81 ibu di Amerika Serikat, Agustus 2012.
    • ASI lebih banyak: Riset independen menyatakan bahwa mungkin ada kaitan antara tingkat kenyamanan yang lebih baik dan peningkatan produksi ASI. Lihat www.philips.com/AVENT
    • Pompa ASI Bebas BPA: Hanya bagian menyangkut botol, dan bagian lain yang bersentuhan dengan ASI. Mematuhi peraturan EU, 10/2011
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.