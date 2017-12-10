Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat*

Pompa ASI Ganda Ultra Nyaman cocok bagi Anda yang diburu waktu. Persingkat waktu memompa & duduklah dengan nyaman selama bantalan pijatnya yang lembut menstimulasi aliran ASI. Pompa ini hening & mudah disetel, dipersonalisasi, digunakan & dibersihkan.