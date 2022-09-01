SCF355/09
Menghangatkan dengan cepat dan merata
Ketika sudah tiba waktu makan bayi Anda, hangatkan susu atau makanannya selama 3 menit. Susu dan makanan akan dihangatkan secara perlahan dan konstan agar panasnya merata. Alat yang mudah dioperasikan ini dilengkapi dengan pengaturan pencairan nan praktis dan juga dapat digunakan untuk menghangatkan makanan bayi.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Didesain dengan hanya satu bagian agar mudah dibersihkan dan Anda dapat menikmati waktu lebih banyak dengan bayi Anda.
Cukup putar kenop untuk menyalakan penghangat botol susu dan pilih setelan yang diinginkan. Penghangat botol ini dilengkapi tabel referensi penghangatan sehingga Anda dengan mudah dapat mengatur waktu yang diperlukan untuk menghangatkan.
Penghangat botol ini memiliki setelan penghilang beku yang praktis. Lebih aman daripada mencairkan dengan microwave dan lebih praktis dibanding menggunakan air. Cukup pilih setelan untuk mencairkan susu atau makanan bayi yang beku.
Penghangat botol ini sepenuhnya kompatibel dengan semua botol dan wadah Philips Avent*. Gunakan untuk menghangatkan botol dan wadah makanan bayi dengan praktis.
Penghangat botol ini menghangatkan dengan cepat dan merata. Mencegah pemusatan panas dengan terus memutar susu saat dihangatkan.
Penghangat botol ini menghangatkan 150ml/5oz susu hanya dalam 3 menit*.
Sama seperti botol susu, Anda juga dapat menggunakan penghangat botol ini untuk menghangatkan makanan bayi dengan lembut dan merata.
Susu atau makanan bayi dipanaskan secara perlahan, dan dijaga agar tetap hangat pada suhu yang tepat dan akan siap ketika Anda membutuhkannya.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Negara asal
Item yang disertakan
Spesifikasi kemasan
