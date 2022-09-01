Cari istilah

    Philips Avent Advanced Penghangat botol cepat

    SCF355/09

    Menghangatkan dengan cepat dan merata

    Ketika sudah tiba waktu makan bayi Anda, hangatkan susu atau makanannya selama 3 menit. Susu dan makanan akan dihangatkan secara perlahan dan konstan agar panasnya merata. Alat yang mudah dioperasikan ini dilengkapi dengan pengaturan pencairan nan praktis dan juga dapat digunakan untuk menghangatkan makanan bayi.

    Harga ritel yang disarankan: Rp599.900,00

    Philips Avent Advanced Penghangat botol cepat

    Menghangatkan dengan cepat dan merata

    Menghangatkan dengan merata hanya dalam 3 menit

    • Rata menghangatkan, panas tak terpusat
    • Menghangatkan dengan cepat
    • Menghilangkan beku secara perlahan
    • Fungsi tetap hangat
    Dibuat dari satu bagian agar mudah dibersihkan

    Dibuat dari satu bagian agar mudah dibersihkan

    Didesain dengan hanya satu bagian agar mudah dibersihkan dan Anda dapat menikmati waktu lebih banyak dengan bayi Anda.

    Mudah dioperasikan dan dilengkapi panduan penghangatan yang bermanfaat

    Mudah dioperasikan dan dilengkapi panduan penghangatan yang bermanfaat

    Cukup putar kenop untuk menyalakan penghangat botol susu dan pilih setelan yang diinginkan. Penghangat botol ini dilengkapi tabel referensi penghangatan sehingga Anda dengan mudah dapat mengatur waktu yang diperlukan untuk menghangatkan.

    Setelan penghilang beku yang bekerja lembut untuk botol susu bayi

    Setelan penghilang beku yang bekerja lembut untuk botol susu bayi

    Penghangat botol ini memiliki setelan penghilang beku yang praktis. Lebih aman daripada mencairkan dengan microwave dan lebih praktis dibanding menggunakan air. Cukup pilih setelan untuk mencairkan susu atau makanan bayi yang beku.

    Kompatibel dengan semua botol Philips Avent dan sebagian besar merek

    Kompatibel dengan semua botol Philips Avent dan sebagian besar merek

    Penghangat botol ini sepenuhnya kompatibel dengan semua botol dan wadah Philips Avent*. Gunakan untuk menghangatkan botol dan wadah makanan bayi dengan praktis.

    Menghangatkan dengan cepat dan merata

    Menghangatkan dengan cepat dan merata

    Penghangat botol ini menghangatkan dengan cepat dan merata. Mencegah pemusatan panas dengan terus memutar susu saat dihangatkan.

    Menghangatkan botol susu dalam 3 menit

    Menghangatkan botol susu dalam 3 menit

    Penghangat botol ini menghangatkan 150ml/5oz susu hanya dalam 3 menit*.

    Cocok untuk susu dan makanan bayi

    Cocok untuk susu dan makanan bayi

    Sama seperti botol susu, Anda juga dapat menggunakan penghangat botol ini untuk menghangatkan makanan bayi dengan lembut dan merata.

    Menjaga susu tetap hangat

    Menjaga susu tetap hangat

    Susu atau makanan bayi dipanaskan secara perlahan, dan dijaga agar tetap hangat pada suhu yang tepat dan akan siap ketika Anda membutuhkannya.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Tegangan
      220 V~, 50 Hz
      Konsumsi daya
      275  W
      Konsumsi daya (mode mati)
      <0,3 W (durasi hingga masuk ke mode mati otomatis: <1 mnt)

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (LxTxP)
      160,4 x 139,9 x 148,55  milimeter
      Dimensi kemasan ritel (LxTxP)
      175 x 185 x 160  milimeter

    • Negara asal

      Didesain di
      Eropa
      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Item yang disertakan

      Penghangat botol
      1  pcs

    • Spesifikasi kemasan

      Kemasan berbahan dasar kertas**
      Ya

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    • Untuk 150 ml/5 oz susu pada suhu 22 °C/72 °F dalam botol Philips Natural 260 ml/9 oz
    • Kantung ASI dan botol 2 oz/60 ml Philips Avent tidak dapat digunakan dalam penghangat botol ini.
    • *Anda mungkin akan menerima kemasan berbahan dasar kertas lama atau baru selama masa transisi
