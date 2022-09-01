Menghangatkan dengan cepat dan merata

Ketika sudah tiba waktu makan bayi Anda, hangatkan susu atau makanannya selama 3 menit. Susu dan makanan akan dihangatkan secara perlahan dan konstan agar panasnya merata. Alat yang mudah dioperasikan ini dilengkapi dengan pengaturan pencairan nan praktis dan juga dapat digunakan untuk menghangatkan makanan bayi.