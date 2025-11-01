Memompa ASI secara efektif* dengan meniru pola menyusu bayi

Si Kecil tahu cara menyusu yang benar! Itulah alasan pompa ASI elektrik hands-free kami meniru pola menyusu bayi secara alami. Dengan begitu, Anda dapat menemukan cara Anda sendiri untuk memompa ASI secara efektif* dengan hasil ASIP yang optimal. Dengan kemampuan memompa hingga 85 kali per menit, Pompa ASI Hands-free Philips Avent bekerja 2x lebih cepat daripada pompa umum lainnya**.