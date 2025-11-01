Cari istilah

    Philips Avent Hands-free Pompa ASI Elektrik Ganda

    SCF534/11

    Lebih praktis, lebih senggang.

    Pompa ASI Elektrik Ganda Hands-free Philips Avent dirancang untuk memompa ASI secara efektif* dan nyaman. Pompa ini meniru pola menyusu bayi Anda. Kemampuan yang andal, kenyamanan penggunaan, dan bobot yang ringan menjadikan produk ini pompa ASI hands-free paling ideal bagi Anda.

    Harga ritel yang disarankan: Rp3.319.900,00

    Philips Avent Hands-free Pompa ASI Elektrik Ganda

    Lebih praktis, lebih senggang.

    Meniru pola menyusu bayi Anda

    Memompa ASI secara efektif* dengan meniru pola menyusu bayi

    Memompa ASI secara efektif* dengan meniru pola menyusu bayi

    Si Kecil tahu cara menyusu yang benar! Itulah alasan pompa ASI elektrik hands-free kami meniru pola menyusu bayi secara alami. Dengan begitu, Anda dapat menemukan cara Anda sendiri untuk memompa ASI secara efektif* dengan hasil ASIP yang optimal. Dengan kemampuan memompa hingga 85 kali per menit, Pompa ASI Hands-free Philips Avent bekerja 2x lebih cepat daripada pompa umum lainnya**.

    Pompa ASI yang senyap dengan standar rumah sakit

    Pompa ASI yang senyap dengan standar rumah sakit

    Unit motornya menawarkan kekuatan pompa ASI dengan standar rumah sakit, tetapi dalam bentuk yang ringkas dan dapat dikenakan. Dengan baterai isi ulang, unit motor tanpa kabel produk ini mampu memompa dengan kuat dan senyap di mana saja.

    Pelindung silikon dengan lembut mengikut bentuk payudara Anda

    Pelindung silikon dengan lembut mengikut bentuk payudara Anda

    Pelindung payudara silikon SkinSense kami dirancang untuk memberikan kenyamanan yang maksimal. Aksesori ini mampu mengikuti bentuk payudara Anda dengan lembut menggunakan suhu badan Anda. Terbuat dari silikon food-grade yang aman sehingga Anda tak perlu khawatir.

    Pantau volume ASI dengan cup wadah ASIP transparan

    Pantau volume ASI dengan cup wadah ASIP transparan

    Cup wadah ASIP yang transparan memudahkan Anda melihat bagian dalamnya. Dengan begitu, Anda dapat menempatkan puting secara tepat demi mendapatkan hasil ASIP yang optimal. Selain itu, Anda dapat melihat langsung volume ASI yang dikeluarkan, dari awal hingga akhir sesi memompa.

    Bebas bergerak dengan cup wadah ASIP yang sangat ringan

    Bebas bergerak dengan cup wadah ASIP yang sangat ringan

    Satu cup wadah ASIP hanya memiliki bobot kurang lebih 100 gram saat kosong, yang mana 3x lebih ringan daripada pompa ASI yang dapat dikenakan. Cup-nya terpasang sempurna di dalam bra dan tidak tampak mencolok.

    Nyaman dikenakan dan bebas bergerak

    Nyaman dikenakan dan bebas bergerak

    Pompa kami dilengkapi tali gantung dan pengait untuk pakaian agar para ibu dapat mengenakan unit motor dengan cara diselempangkan atau dipasang pada tali pinggang. Dengan begitu, Anda dapat bebas bergerak sembari memompa ASI. Gunakan penyambung selang dan tali pengatur hingga terasa pas dan nyaman dikenakan.

    Sesuaikan sesi memompa ASI dengan kebutuhan Anda

    Sesuaikan sesi memompa ASI dengan kebutuhan Anda

    Optimalkan setiap sesi memompa ASI dengan 8 tingkat isap untuk menstimulasi aliran ASI dan 16 tingkat isap untuk mengeluarkan ASI. Anda dapat menyesuaikannya sendiri, dan preferensi pengaturan Anda akan disimpan secara otomatis sehingga praktis dan siap digunakan kapan saja.

    Mudah dibersihkan dan dipasang dengan komponen yang minim

    Mudah dibersihkan dan dipasang dengan komponen yang minim

    Kami merancang pompa dan aksesorinya sesederhana mungkin. Karena minim komponen penghubung, cup wadah ASIP mudah dilepaskan, dibersihkan (secara manual atau menggunakan mesin pencuci piring), disterilkan, dan dipasang kembali.

    Tersedia berbagai ukuran pelindung payudara dan sisipan silikon bagi semua ibu menyusui

    Tersedia berbagai ukuran pelindung payudara dan sisipan silikon bagi semua ibu menyusui

    Kenyamanan para ibu merupakan prioritas kami. Berbagai ukuran pelindung payudara dan sisipan pelindung pas bagi 99% ibu. Aksesori ini dijual terpisah. Ciptakan kenyamanan yang maksimal saat memompa ASI.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Sumber
      Baterai isi ulang/USB-C (tidak termasuk adaptor)

    • Bahan

      Cup, corong ASI, cover pelindung payudara
      Polipropilena
      Pelindung payudara, membran, katup, sisipan silikon
      Silikon cair
      Selang silikon
      Silikon

    • Item yang disertakan

      Kabel USB-C
      1 buah
      Tali gantung
      1 buah
      Penyambung selang
      1 buah
      Unit motor dengan baterai isi ulang (dengan pengait yang dapat dilepas)
      1 buah
      Cup wadah ASIP (terpasang)
      2 buah
      Selang silikon
      2 buah
      Cover (antidebu) pelindung payudara
      2 buah
      Pelindung payudara (21 mm, 24 mm)
      2 buah masing-masing
      Kartu pengukur puting
      1 buah
      Sisipan silikon 19 mm
      2 buah

    • Mudah digunakan

      Penggunaan pompa ASI
      Mudah digunakan, dibersihkan, dan dipasang

    • Fungsi

      Bebas bergerak
      Pompa ASI Hands-free
      Pengaturan personal
      • 16 tingkat isap dalam mode memompa ASI
      • 8 tingkat isap dalam mode stimulasi
      Unit motor
      • Baterai isi ulang/USB-C
      • Pengisian daya baterai hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dan dapat digunakan kurang lebih 5 kali sesi memompa ASI
      Spesifikasi pelindung payudara dan sisipan silikon
      Tersedia beberapa ukuran sesuai kebutuhan Anda

    Aksesori

    * Harga ritel yang disarankan

    • Efektivitas berkaitan dengan kinerja teknis produk.
    • *Referensi ke frekuensi isap pompa.
    • **berdasarkan ragam lengkap produk pelindung payudara dan sisipan silikon kami.
