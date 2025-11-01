SCF534/11
Lebih praktis, lebih senggang.
Pompa ASI Elektrik Ganda Hands-free Philips Avent dirancang untuk memompa ASI secara efektif* dan nyaman. Pompa ini meniru pola menyusu bayi Anda. Kemampuan yang andal, kenyamanan penggunaan, dan bobot yang ringan menjadikan produk ini pompa ASI hands-free paling ideal bagi Anda.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Si Kecil tahu cara menyusu yang benar! Itulah alasan pompa ASI elektrik hands-free kami meniru pola menyusu bayi secara alami. Dengan begitu, Anda dapat menemukan cara Anda sendiri untuk memompa ASI secara efektif* dengan hasil ASIP yang optimal. Dengan kemampuan memompa hingga 85 kali per menit, Pompa ASI Hands-free Philips Avent bekerja 2x lebih cepat daripada pompa umum lainnya**.
Unit motornya menawarkan kekuatan pompa ASI dengan standar rumah sakit, tetapi dalam bentuk yang ringkas dan dapat dikenakan. Dengan baterai isi ulang, unit motor tanpa kabel produk ini mampu memompa dengan kuat dan senyap di mana saja.
Pelindung payudara silikon SkinSense kami dirancang untuk memberikan kenyamanan yang maksimal. Aksesori ini mampu mengikuti bentuk payudara Anda dengan lembut menggunakan suhu badan Anda. Terbuat dari silikon food-grade yang aman sehingga Anda tak perlu khawatir.
Cup wadah ASIP yang transparan memudahkan Anda melihat bagian dalamnya. Dengan begitu, Anda dapat menempatkan puting secara tepat demi mendapatkan hasil ASIP yang optimal. Selain itu, Anda dapat melihat langsung volume ASI yang dikeluarkan, dari awal hingga akhir sesi memompa.
Satu cup wadah ASIP hanya memiliki bobot kurang lebih 100 gram saat kosong, yang mana 3x lebih ringan daripada pompa ASI yang dapat dikenakan. Cup-nya terpasang sempurna di dalam bra dan tidak tampak mencolok.
Pompa kami dilengkapi tali gantung dan pengait untuk pakaian agar para ibu dapat mengenakan unit motor dengan cara diselempangkan atau dipasang pada tali pinggang. Dengan begitu, Anda dapat bebas bergerak sembari memompa ASI. Gunakan penyambung selang dan tali pengatur hingga terasa pas dan nyaman dikenakan.
Optimalkan setiap sesi memompa ASI dengan 8 tingkat isap untuk menstimulasi aliran ASI dan 16 tingkat isap untuk mengeluarkan ASI. Anda dapat menyesuaikannya sendiri, dan preferensi pengaturan Anda akan disimpan secara otomatis sehingga praktis dan siap digunakan kapan saja.
Kami merancang pompa dan aksesorinya sesederhana mungkin. Karena minim komponen penghubung, cup wadah ASIP mudah dilepaskan, dibersihkan (secara manual atau menggunakan mesin pencuci piring), disterilkan, dan dipasang kembali.
Kenyamanan para ibu merupakan prioritas kami. Berbagai ukuran pelindung payudara dan sisipan pelindung pas bagi 99% ibu. Aksesori ini dijual terpisah. Ciptakan kenyamanan yang maksimal saat memompa ASI.
Daya
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Fungsi
