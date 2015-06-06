SCF563/17
Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
Sistem ventilasi Airflex dan dot bertekstur di botol Classic+ kami dirancang untuk mengurangi gangguan dan rasa tidak nyaman selama menyusui. Dengan katup anti-kolik terintegrasi, udara dialirkan ke dalam botol dan bukan ke perut bayi.See all benefits
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Katup anti-kolik kami didesain untuk menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman. Saat bayi Anda minum, katup lentur yang terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke botol untuk mencegah terbentuknya vakum dan mengalirkannya ke bagian belakang botol. Katup menjaga udara tetap dalam botol dan tidak masuk ke perut bayi untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.
Botol Philips Avent Anti-kolik mengurangi rewel. Bayi yang minum dengan botol Philips Avent Classic+ 60% lebih tidak rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dari botol anti-kolik kompetitor.*
Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.
Bentuk dot dirancang agar tidak mengempis, sehingga mulut bayi menempel dengan baik dan bisa minum susu tanpa kesulitan.
Botol Anti-kolik kami dirancang untuk mencegah kebocoran saat menyusui, sehingga pengalaman menyusui jadi menyenangkan.
Botol Anti-kolik kami hanya memiliki beberapa komponen untuk pemasangan cepat dan ringkas.
Bentuk botol yang unik menjadikannya mudah dipegang dan digenggam dari segala arah.
Berkat lehernya yang lebar dan komponen yang lebih sedikit, botol kami lebih mudah dirakit dan dibersihkan dengan cepat dan menyeluruh.
Memadupadankan pompa ASI, komponen botol dan gelas, serta membuat produk yang sesuai untuk Anda, saat Anda membutuhkannya!
Botol susu Philips Avent Anti-kolik terbuat dari bahan bebas BPA (PP).
Rangkaian botol Philips Avent Anti-kolik menawarkan tingkat aliran dot yang berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya merupakan perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Semua dot tersedia dalam kemasan ganda: Baru Lahir (Newborn), Lambat (Slow), Sedang (Medium), Cepat (Fast), Bervariasi (Variable), dan Makanan kental (Thick feed).
Desain
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Botol
Fungsi
Tahap perkembangan
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