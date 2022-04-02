2 year warranty
Dihentikan
Katup anti-kolik kami didesain untuk menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman. Saat bayi Anda minum, katup lentur yang terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke botol untuk mencegah terbentuknya vakum dan mengalirkannya ke bagian belakang botol. Katup menjaga udara tetap dalam botol dan tidak masuk ke perut bayi untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.
Botol Philips Avent Anti-kolik mengurangi rewel. Bayi yang minum dengan botol Philips Avent Classic+ 60% lebih tidak rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dari botol anti-kolik kompetitor.*
Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.
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4.9
dari 5
104
Ulasan
99%
Merekomendasikan produk ini
02/04/2022
Indonesia
Bagian dari promosi
Produk memberi peran penting dalam merawat sikecil
Berdasarkan rekomendasi para ahli kesehatan dan iklan² dari luar negeri, produk ini baik untuk digunakan, telah teruji secara klinis dan baik digunakan untuk bayi dan hampir semua perlengkapan bayi produk philips avent saya gunakan.. Penggunaan susu botol klasik memudahkan dalam melakukan pemberian susu dan nyaman digunakan sikecil Akan merekomendasikan kepada saudara atau teman untuk menggunakan produk ini
Keunggulan
Mudah dibersihkan
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2021-03-01
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2021-03-01
UmmaK2
31/03/2022
Indonesia
Botol Dot Anti Kolik Favorit
Botol dot Avent ini salah satu must have baby item karena setelah transisi ke botol avent ini anakku jarang banget rewel tidur lebih berkualita, memang seefektif itu cegah kolik dan kembung! Desainnya juga ergonomis dan mudah digenggam oleh baby. Dot nya juga ga kempis jadi anak lebih nyaman ketika menghisapnya. Selain itu botonya juga compact dengan model wideneck dan sudut bulat itu memudahkan sekali saat dicuci dengan bottle brush apapun, dan pastinya tidak mudah bocor. Pokoknya ini worth to buy dan wajib repurchase sih karena harganya pun sangat-sangat affordable! Thank u Philips Avent.
Keunggulan
Compact, mudah dibersihkan, affordable, anti kolic, tidak mudah bocor
Kekurangan
Tidak banyak variasi ukuran botol
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2020-03-31
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2020-03-31
Ayudya
31/03/2022
Indonesia
Bagian dari promosi
Banyak sekali manfaatnya
Saya menyukai banyak hal disini tentang semua produk ini
Keunggulan
Banyak manfaatnya
Kekurangan
Tidak ada
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2022-02-28
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2022-02-28