SCF582/20
Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI
Nikmati kemudahan botol bayi PPSU Natural premium kami yang ringan dan tahan lama. Dot ultra-lembutnya lebar dan berbentuk seperti payudara, dengan spiral fleksibel dan kelopak untuk membantu perlekatan alami – dan memudahkan menggabungkan botol dan menyusui.See all benefits
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Dot lebar yang berbentuk seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami sehingga mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol bagi bayi Anda.
Dot dengan tekstur silikon lembut membantu menciptakan nuansa alami.
Desain spiral lentur yang nyaman dan unik menciptakan dot lentur sehingga mulut bayi menempel dengan lebih alami dan dot tidak masuk ke dalam.
Dikenal karena warna emasnya, PPSU menghadirkan rasa nyaman sekaligus ketahanan. Bahan ini tahan terhadap suhu tinggi* layaknya kaca, tetapi tetap ringan.
Teknologi katup anti-kolik yang unik dari kami, didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman, dengan cara mengeluarkan udara ke dalam botol dan bukan ke perut bayi.
Kami menyediakan berbagai rangkaian dot untuk mendukung kebutuhan bayi Anda. Menyesuaikan laju aliran membantu Anda mencocokkannya dengan laju pemberian ASI alami di setiap tahap perkembangan bayi.*
Berkat bentuknya yang unik, botol menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.
Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.
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