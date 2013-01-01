Sistem penyimpanan Philips Avent untuk memudahkan penyimpanan

Sistem penyimpanan Philips Avent adalah sistem penyimpanan serbaguna dan hemat tempat yang dirancang untuk tumbuh bersama bayi Anda. Gunakan gelas yang sama untuk menyimpan ASI dan makanan bayi untuk bayi Anda. Sesuai untuk semua pompa ASI dan dot Philips Avent.