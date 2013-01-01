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  • Sistem penyimpanan Philips Avent untuk memudahkan penyimpanan Sistem penyimpanan Philips Avent untuk memudahkan penyimpanan Sistem penyimpanan Philips Avent untuk memudahkan penyimpanan

    Philips Avent VIA Wadah ASI Avent

    SCF612/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Sistem penyimpanan Philips Avent untuk memudahkan penyimpanan

    Sistem penyimpanan Philips Avent adalah sistem penyimpanan serbaguna dan hemat tempat yang dirancang untuk tumbuh bersama bayi Anda. Gunakan gelas yang sama untuk menyimpan ASI dan makanan bayi untuk bayi Anda. Sesuai untuk semua pompa ASI dan dot Philips Avent.

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    Philips Avent VIA Wadah ASI Avent

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    Sistem penyimpanan Philips Avent untuk memudahkan penyimpanan

    Gelas untuk menyimpan susu

    • Penyimpanan
    Mudah diatur

    Mudah diatur

    Gelas mudah diberi label, membantu mengingat tanggal dan isi

    Sistem putar anti-bocor

    Sistem putar anti-bocor

    Untuk penyimpanan aman dan bepergian

    Sempurna untuk bepergian

    Sempurna untuk bepergian

    Ideal untuk disimpan dan dibawa-bawa

    Sesuai dengan semua pompa ASI dan dot Philips Avent

    Wadah penyimpanan ASI ini kompatibel dengan semua pompa ASI dan dot Philips Avent.

    Untuk digunakan di dalam kulkas/freezer

    Gelas Philips Avent dapat disimpan di dalam kulkas/freezer dan aman untuk mesin pencuci piring

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Inggris
      Y

    • Bahan

      Bebas BPA*
      Y

    • Item yang disertakan

      Tutup gelas penyimpanan susu
      10  pcs
      Cincin penyesuai gelas penyimpanan susu
      2  pcs
      Gelas VIA yang sudah disterilkan (180 ml/6 oz)
      10  pcs

    • Fungsi

      Tidak bocor
      Y
      Tutup putar
      Y

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      • 0 - 6 bulan
      • 6 - 12 bulan

    • Desain ringkas

      Ideal untuk dibawa
      Y
      Dapat disusun
      Y
      Ideal untuk bepergian
      Y

    Badge-D2C

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