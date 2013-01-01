SCF612/10
Sistem penyimpanan Philips Avent untuk memudahkan penyimpanan
Sistem penyimpanan Philips Avent adalah sistem penyimpanan serbaguna dan hemat tempat yang dirancang untuk tumbuh bersama bayi Anda. Gunakan gelas yang sama untuk menyimpan ASI dan makanan bayi untuk bayi Anda. Sesuai untuk semua pompa ASI dan dot Philips Avent.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Gelas mudah diberi label, membantu mengingat tanggal dan isi
Untuk penyimpanan aman dan bepergian
Ideal untuk disimpan dan dibawa-bawa
Wadah penyimpanan ASI ini kompatibel dengan semua pompa ASI dan dot Philips Avent.
Gelas Philips Avent dapat disimpan di dalam kulkas/freezer dan aman untuk mesin pencuci piring
Negara asal
Bahan
Item yang disertakan
Fungsi
Tahap perkembangan
Desain ringkas
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