SCF620/17
Cara alami untuk memberikan susu botol
Botol baru kami membantu menjadikan proses pemberian susu botol lebih alami bagi bayi dan Anda. Dot dilengkapi desain kelopak inovatif agar mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi bisa mengombinasikan antara ASI dan susu botol dengan mudah.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.
Botol Philips Avent Natural baru kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol dan gagang cangkir Classic. Saran kami, gunakan hanya botol Natural dengan dot Natural.
Berkat bentuknya yang unik, botol menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.
Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.
Botol Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA* (polipropilena).
Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.
Botol Philips Avent Natural tersedia dalam 4 ukuran: 2oz/60ml, 4oz/125ml, 9oz/260ml, dan 11oz/330ml. Semua botol tersedia dalam kemasan tunggal dan multi.
Desain
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Botol
Fungsi
Tahap perkembangan
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