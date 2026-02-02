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  • Cocok untuk Menyusu Perlahan Cocok untuk Menyusu Perlahan Cocok untuk Menyusu Perlahan

    Philips Avent Baby Bottle Teats Dot Natural

    SCF657/27

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Cocok untuk Menyusu Perlahan

    Cocok untuk si kecil yang masih menyusu perlahan. Dot lebar berbentuk menyerupai payudara memudahkan proses menyusu secara alami sehingga lebih mudah dikombinasikan dengan menyusu langsung. Digunakan bersama botol Natural Philips Avent.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp133.900,00

    Philips Avent Baby Bottle Teats Dot Natural

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    Cocok untuk Menyusu Perlahan

    Cocok untuk menyusu perlahan

    • 0+ bulan
    • Kemasan isi 2
    Dirancang untuk mengurangi kolik

    Dirancang untuk mengurangi kolik

    Dotnya dirancang untuk mengurangi gangguan saat menyusu dengan mengalirkan udara menjauh dari perut bayi.

    Mulut bayi menempel secara alami berkat dot lebar yang berbentuk seperti payudara

    Mulut bayi menempel secara alami berkat dot lebar yang berbentuk seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkannya menempel pada mulut bayi secara alami sehingga mudah mengombinasikan antara menyusu langsung dan minum lewat botol.

    Dot lembut dirancang untuk meniru payudara Ibu

    Dot lembut dirancang untuk meniru payudara Ibu

    Tekstur dot yang ultra lembut dirancang untuk meniru payudara Ibu.

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman memungkinkan gerakan yang alami saat bayi menyusu.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      Dot Aliran Pertama Natural
      2 buah
    Badge-D2C

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