SCF657/27
Cocok untuk Menyusu Perlahan
Cocok untuk si kecil yang masih menyusu perlahan. Dot lebar berbentuk menyerupai payudara memudahkan proses menyusu secara alami sehingga lebih mudah dikombinasikan dengan menyusu langsung. Digunakan bersama botol Natural Philips Avent.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dotnya dirancang untuk mengurangi gangguan saat menyusu dengan mengalirkan udara menjauh dari perut bayi.
Dot lebar seperti payudara memudahkannya menempel pada mulut bayi secara alami sehingga mudah mengombinasikan antara menyusu langsung dan minum lewat botol.
Tekstur dot yang ultra lembut dirancang untuk meniru payudara Ibu.
Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman memungkinkan gerakan yang alami saat bayi menyusu.
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