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  • Menyusu dengan baik, tidur dengan nyenyak Menyusu dengan baik, tidur dengan nyenyak Menyusu dengan baik, tidur dengan nyenyak

    Philips Avent Botol susu Classic PES

    SCF663/17

    Menyusu dengan baik, tidur dengan nyenyak

    Merengek sejauh ini merupakan perilaku menangis yang paling umum pada bayi. Botol susu Philips Avent Advanced Classic mengurangi kolik*** dan rengekan secara signifikan. Rengekan berkurang terutama di malam hari.**

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    Philips Avent Botol susu Classic PES

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    Menyusu dengan baik, tidur dengan nyenyak

    Membantu menenangkan si kecil, terutama di malam hari**

    • 1 Botol
    • 9oz/260ml
    • Dot aliran lambat
    • 1 bulan+
    Terbukti klinis mengurangi rengekan secara signifikan

    Terbukti klinis mengurangi rengekan secara signifikan

    Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.**

    Mengalirkan udara ke dalam botol, bukan ke perut bayi Anda

    Mengalirkan udara ke dalam botol, bukan ke perut bayi Anda

    Saat bayi Anda minum, pinggiran unik pada Dot Avent akan bergerak lentur untuk mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi Anda. Seperti saat menyusu alami, bayi Andalah yang mengatur aliran susu.

    Tersedia lima tingkat aliran dot yang berbeda

    Tersedia lima tingkat aliran dot yang berbeda

    Tersedia lima tingkat aliran dot yang berbeda.

    Botol ini terbuat dari PES - bahan bebas BPA

    Botol ini terbuat dari PES - bahan bebas BPA

    Hanya tiga komponen agar mudah dibersihkan

    Botol susu Philips Avent hanya terdiri dari tiga komponen sehingga mudah dibersihkan, dan memiliki tutup dormal untuk penyimpanan higienis dan agar mudah dibawa. Dalam sebuah uji klinis acak, desain botol Philips Avent dibandingkan dengan merek terkemuka lain selama periode 12 bulan. Kepuasan ibu dalam hal kemudahan pembersihan (p=0,04) dan kemudahan pemasangan (p=0,02) jauh lebih baik untuk botol Philips Avent.

    Bahan PES berwarna kuning madu, Bebas BPA, ekstra tahan lama

    Botol bebas BPA (Bisfenol A 0%) ini terbuat dari bahan PES berwarna kuning madu agar lebih tahan lama

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Desain botol
      • Perakitan mudah
      • Mudah membersihkan
      • Mudah digenggam
      • Leher lebar

    • Bahan

      Bebas BPA*
      Y

    • Item yang disertakan

      Botol Advanced Classic
      1  pcs

    • Botol

      Bahan
      • Sangat tahan lama
      • Bebas BPA
      Kapasitas
      260  oz

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      Katup satu bagian

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      • 0-6 Bulan
      • 0 - 6 bulan

    Badge-D2C

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    • * Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa pada usia dua minggu, bayi lebih jarang merengek dibandingkan dengan bayi yang minum menggunakan botol lain. (Studi dilakukan oleh Institute of Child Health, London. 2008.)
    • ** Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Avent lebih jarang kolik dibanding bayi yang minum menggunakan botol lain, khususnya di malam hari.
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