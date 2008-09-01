SCF663/17
Menyusu dengan baik, tidur dengan nyenyak
Merengek sejauh ini merupakan perilaku menangis yang paling umum pada bayi. Botol susu Philips Avent Advanced Classic mengurangi kolik*** dan rengekan secara signifikan. Rengekan berkurang terutama di malam hari.**See all benefits
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Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.**
Saat bayi Anda minum, pinggiran unik pada Dot Avent akan bergerak lentur untuk mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi Anda. Seperti saat menyusu alami, bayi Andalah yang mengatur aliran susu.
Tersedia lima tingkat aliran dot yang berbeda.
Botol susu Philips Avent hanya terdiri dari tiga komponen sehingga mudah dibersihkan, dan memiliki tutup dormal untuk penyimpanan higienis dan agar mudah dibawa. Dalam sebuah uji klinis acak, desain botol Philips Avent dibandingkan dengan merek terkemuka lain selama periode 12 bulan. Kepuasan ibu dalam hal kemudahan pembersihan (p=0,04) dan kemudahan pemasangan (p=0,02) jauh lebih baik untuk botol Philips Avent.
Botol bebas BPA (Bisfenol A 0%) ini terbuat dari bahan PES berwarna kuning madu agar lebih tahan lama
Desain
Bahan
Item yang disertakan
Botol
Fungsi
Tahap perkembangan
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