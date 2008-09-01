Hanya tiga komponen agar mudah dibersihkan

Botol susu Philips Avent hanya terdiri dari tiga komponen sehingga mudah dibersihkan, dan memiliki tutup dormal untuk penyimpanan higienis dan agar mudah dibawa. Dalam sebuah uji klinis acak, desain botol Philips Avent dibandingkan dengan merek terkemuka lain selama periode 12 bulan. Kepuasan ibu dalam hal kemudahan pembersihan (p=0,04) dan kemudahan pemasangan (p=0,02) jauh lebih baik untuk botol Philips Avent.