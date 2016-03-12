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  • Cara paling alami untuk memberikan susu dengan botol Cara paling alami untuk memberikan susu dengan botol Cara paling alami untuk memberikan susu dengan botol

    Philips Avent Botol susu Natural

    SCF690/23

    Cara paling alami untuk memberikan susu dengan botol

    Botol terbaru kami, dengan bahan dot yang sangat lembut dan desain spiral fleksibel, sangat mirip dengan puting payudara. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp199.000,00

    Philips Avent Botol susu Natural

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    Cara paling alami untuk memberikan susu dengan botol

    Menempel pada mulut bayi secara alami

    • 2 Botol
    • 4oz/125ml
    • Dot ekstra lembut untuk bayi baru lahir
    • 0+ bulan
    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara. Dirancang untuk proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan bagi bayi.

    Dot selembut kulit dirancang untuk minum susu secara alami

    Dot selembut kulit dirancang untuk minum susu secara alami

    Bahan dot yang selembut kulit menyerupai tekstur payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral digabungkan dengan kelopak yang nyaman di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan, memungkinkan pergerakan lidah yang alami tanpa membuat dot mengempis. Dirancang agar bayi dapat menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.

    Teknologi katup anti-kolik yang unik

    Teknologi katup anti-kolik yang unik

    Mengurangi rengekan dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi.

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Berkat bentuknya yang unik, botol menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent Natural

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent Natural

    Botol Philips Avent Natural baru kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol dan gagang cangkir Classic. Saran kami, gunakan hanya botol Natural dengan dot Natural.

    Botol ini bebas BPA*

    Botol ini bebas BPA*

    Botol Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA* (polipropilena).

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.

    Dirancang untuk kebutuhan bayi yang berubah-ubah

    Botol Philips Avent Natural tersedia dalam 4 ukuran dan 7 dot berbeda untuk setiap tahap perkembangan bayi. Dengan kelembutan, kelenturan, dan desain dot yang berbeda, serta laju aliran yang meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Desain botol
      • Bentuk ergonomis
      • Leher lebar

    • Bahan

      Botol
      • Polipropilena
      • Bebas BPA*
      Dot
      • Bebas BPA*
      • Silikon

    • Item yang disertakan

      Botol susu
      2  pcs

    • Mudah digunakan

      Penggunaan botol
      • Mudah digenggam
      • Perakitan mudah
      • Mudah membersihkan

    • Botol

      Bahan
      Bebas BPA*

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      Sistem anti-kolik canggih
      Menempel pada mulut bayi
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      • Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol
      Dot
      • Kelopak unik yang nyaman
      • Dot ekstra lembut dan lentur

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0-6 Bulan

    • Variasi dalam desain botol

      Warna
      Hapus

    Badge-D2C

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