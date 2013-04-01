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  • Cara alami untuk memberikan susu botol Cara alami untuk memberikan susu botol Cara alami untuk memberikan susu botol

    Philips Avent Botol susu Natural

    SCF692/27

    Cara alami untuk memberikan susu botol

    Botol baru kami membantu menjadikan proses pemberian susu botol lebih alami bagi bayi dan Anda. Dot dilengkapi desain kelopak inovatif agar mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi bisa mengombinasikan antara ASI dan susu botol dengan mudah.

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    Philips Avent Botol susu Natural

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    Cara alami untuk memberikan susu botol

    • 2 Botol
    • 4oz/125ml
    • Dot aliran untuk bayi baru lahir
    • 0 bulan+
    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Berkat bentuknya yang unik, botol menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent Natural

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent Natural

    Botol Philips Avent Natural baru kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol dan gagang cangkir Classic. Saran kami, gunakan hanya botol Natural dengan dot Natural.

    Botol ini bebas BPA*

    Botol ini bebas BPA*

    Botol Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA* (polipropilena).

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.

    Tersedia dalam berbagai ukuran

    Botol Philips Avent Natural tersedia dalam 4 ukuran: 2oz/60ml, 4oz/125ml, 9oz/260ml, dan 11oz/330ml. Semua botol tersedia dalam kemasan tunggal dan multi.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Desain botol
      • Bentuk ergonomis
      • Leher lebar
      Warna
      Blue

    • Bahan

      Botol
      • Polipropilena
      • Bebas BPA*
      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Botol susu
      2  pcs

    • Mudah digunakan

      Penggunaan botol
      • Mudah digenggam
      • Perakitan mudah
      • Mudah membersihkan

    • Botol

      Bahan
      Bebas BPA*

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      Sistem anti-kolik canggih
      Menempel pada mulut bayi
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      • Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol
      Dot
      • Kelopak unik yang nyaman
      • Dot ekstra lembut dan lentur

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0-6 Bulan

    Badge-D2C

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