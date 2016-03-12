Cara paling alami untuk memberikan susu dengan botol

Botol terbaru kami, dengan bahan dot yang sangat lembut dan desain spiral fleksibel, sangat mirip dengan puting payudara. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.