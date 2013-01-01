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  • Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Philips Avent Mangkuk besar batita 12 bulan+

    SCF704/00

    Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Mangkuk besar batita Philips Avent SCF704/00 untuk tahapan perkembangan anak Anda

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Mangkuk besar batita 12 bulan+

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    Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Mangkuk yang dirancang untuk batita

    • Putih
    Dikembangkan bersama psikolog anak terkemuka

    Dikembangkan bersama psikolog anak terkemuka

    Alas anti-selip - membantu mencegah tumpahan

    Alas anti-selip - membantu mencegah tumpahan

    Spesifikasi Teknis

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      0,126  kg
      Dimensi bersih produk tanpa alat pelengkap
      43 (L) X 175 (P) X 175 (T)  milimeter
      Dimensi F-box
      44 (L) X 206 (P) X 261 (T)  milimeter
      Jumlah F-box dalam A-box
      6

    • Negara asal

      Buatan Cina
      Y

    • Mudah digunakan

      Bisa digunakan dalam microwave
      Y

    • Item yang disertakan

      Mangkuk besar
      1
      Buku resep
      TIDAK

    Badge-D2C

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