Philips Avent Set mangkuk batita isi 2 6 bulan+
Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan
Set mangkuk batita Philips Avent SCF708/00 untuk tahapan perkembangan anak Anda
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Philips Avent Set mangkuk batita isi 2 6 bulan+
Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Set mangkuk yang dirancang untuk batita
Dikembangkan bersama psikolog anak terkemuka
Alas anti-selip - membantu mencegah tumpahan
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Berat dan dimensi
Berat produk
0,181
kg Dimensi F-box
50 (L) X 206 (P) X 261 (T)
milimeter Dimensi bersih produk tanpa alat pelengkap
Mangkuk kecil: 40 (L) X 140 (T) X 140 (P) Mangkuk besar: 43 (L) X 175 (T) X 175 (P)
milimeter Jumlah F-box dalam A-box
6
Negara asal
Buatan Cina
Y
Mudah digunakan
Bisa digunakan dalam microwave
Y
Item yang disertakan
Mangkuk besar
1 Mangkuk kecil
1
pcs
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