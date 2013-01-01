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  • Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Philips Avent Perlengkapan makan batita 6 bulan+

    SCF716/00

    Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Perlengkapan makan bayi Philips Avent SCF716/00 untuk tahapan perkembangan anak Anda

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Perlengkapan makan batita 6 bulan+

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    Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Perlengkapan makan untuk batita

    • Bebas BPA
    Dikembangkan bersama psikolog anak terkemuka

    Dikembangkan bersama psikolog anak terkemuka

    Sendok dengan cekungan dalam dan garpu

    Sendok dengan cekungan dalam dan garpu

    Cengkeraman mudah untuk tangan mungil - ideal untuk makan sendiri

    Cengkeraman mudah untuk tangan mungil - ideal untuk makan sendiri

    Alas anti-selip - membantu mencegah tumpahan

    Alas anti-selip - membantu mencegah tumpahan

    Spesifikasi Teknis

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      0,523  kg
      Dimensi F-box
      90 (L) X 306 (P) X 353 (T)  milimeter
      Jumlah F-box dalam A-box
      6

    • Negara asal

      Buatan Cina
      Y

    • Item yang disertakan

      Mangkuk besar
      1
      Divider plate
      1  pcs
      Mangkuk kecil
      1  pcs
      Garpu Batita
      1
      Sendok Batita
      1

    Badge-D2C

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