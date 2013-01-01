Philips Avent Perlengkapan makan batita 6 bulan+
Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan
Perlengkapan makan bayi Philips Avent SCF716/00 untuk tahapan perkembangan anak Anda
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Philips Avent Perlengkapan makan batita 6 bulan+
Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Perlengkapan makan untuk batita
Dikembangkan bersama psikolog anak terkemuka
Sendok dengan cekungan dalam dan garpu
Cengkeraman mudah untuk tangan mungil - ideal untuk makan sendiri
Alas anti-selip - membantu mencegah tumpahan
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Berat dan dimensi
Berat produk
0,523
kg Dimensi F-box
90 (L) X 306 (P) X 353 (T)
milimeter Jumlah F-box dalam A-box
6
Negara asal
Buatan Cina
Y
Item yang disertakan
Mangkuk besar
1 Divider plate
1
pcs Mangkuk kecil
1
pcs Garpu Batita
1 Sendok Batita
1
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