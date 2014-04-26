2 year warranty
Dihentikan
Kenyamanan lebih saat makan sambil bepergian
Set perlengkapan makan di saat bepergian dari Philips Avent meliputi satu kotak makan besar, dua wadah kecil lepas-pasang, satu sendok sapih terpadu, dan alas anti-selip untuk mencegah tumpah. Sangat cocok sebagai teman perjalanan semua ibu di saat bepergian.
Set bepergian
Set makan bepergian Philips Avent meliputi satu kotak makan besar bersekat dengan penutup dan dua kotak lepas-pasang terpisah dengan penutup, sempurna untuk camilan atau porsi makan yang lebih kecil
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
4.8
dari 5
6
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
honghong
26/04/2014
한국
추천합니다.
주황색의 칼라와 캐릭터 그림이 너무 이쁘고 무엇보다 실용적인 도시락이에요. 여러가지를 한 도시락에 다 담아도 될만큼 소용기가 구성되어있고 샘방지기능으로 흘리는걸 막고 미끄럼방지 매트가 있어서 전자렌지에 데울때 사용도 가능하고~ 완전 좋아요!!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
쌍지팡이
24/04/2014
한국
봄나들이 야외에서 식사시 편리하게 사용가능한 6개월이상 사용가능한 피크닉 이유식기 세트~
봄나들이 야외에서 식사시 편리하게 사용가능한 6개월이상 사용가능한 피크닉 이유식기 세트~ 피크닉 이유식기 세트는 화려한 주황색상으로 분리가능한 큰용기와 두개의 작은용기로 구분되어 있었습니다...손쉽게 사용가능한 샘방지 뚜껑으로 위생으로 보관가능한 제품이었어요~피크닉 이유식기 세트는 큰용기와 2개의 작은용기로구분되어 모두 분리가능하며~ 각각의 용기 모두 뚜껑을 포함되어 있었습니다...봄나들이 야외에서 식사시 편리하게 사용가능한 유아나들이 필수제품인것 같아요!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
율이어멈엘리
04/04/2014
한국
나들이갈때 하나면 끝!!
밖에 나갈때 아이 먹을게 마땅치 않을때가 종종 있었어요~ 이번에 아벤트 피크닉세트 만나면서 나들이갈때 항상 뭔가 싸가지고 나가게 되네요 ㅎㅎㅎ 간단하게 주먹밥이랑 멸치볶음 싸가지고 나가면 한끼식사 뚝딱!! 추천합니다^^
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+