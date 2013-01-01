SCF782
Membantu transisi agar batita dapat minum dari gelas
Memudahkan batita Anda bertransisi dari menggunakan sippy cup ke gelas biasa, tanpa tumpah! Dilengkapi teknologi khusus, sehingga cairan hanya akan mengalir dari gelas apabila bibir anak menekan pinggirannya.See all benefits
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Gelas tanpa cerat ini memungkinkan untuk minum dari pinggiran gelas 360°, seperti orang dewasa.
Desain gelas tanpa cerat ini memungkinkan gigi untuk tumbuh dengan sehat.
Gelas tanpa cerat ini memiliki katup unik yang digerakkan oleh bibir sehingga cairan hanya akan mengalir dari gelas apabila bibir anak menekan pinggirnya. Di antara tegukan, katup otomatis menutup sehingga Anda tidak perlu khawatir akan tumpahan atau berantakan.
Gelas ini memiliki gagang terintegrasi memberikan batita pilihan untuk menggenggam pada gelas atau pada gagangnya.
Menjaga gelas tetap bersih saat di rumah maupun di perjalanan.
Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan bebas BPA.
Komponen gelas ini aman untuk mesin cuci piring. Lepas bagian gelas dan masukkan ke mesin cuci piring atau cuci dengan tangan dalam air sabun.
Kami mendukung perjalanan anak agar ia bisa minum sendiri, membantu memudahkan transisi dari ASI atau botol ke gelas biasa. Dengan belajar dari profesional perawatan kesehatan, solusi kami yang beragam dengan dot, cerat lembut dan keras, sedotan, dan pinggiran gelas 360° mengikuti pertumbuhan anak Anda dan merangsang keterampilan motorik dan minum yang baru ia dapatkan.
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