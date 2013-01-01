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  • Membantu transisi agar batita dapat minum dari gelas Membantu transisi agar batita dapat minum dari gelas Membantu transisi agar batita dapat minum dari gelas
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    Philips Avent Gelas Balita

    SCF782

    Membantu transisi agar batita dapat minum dari gelas

    Memudahkan batita Anda bertransisi dari menggunakan sippy cup ke gelas biasa, tanpa tumpah! Dilengkapi teknologi khusus, sehingga cairan hanya akan mengalir dari gelas apabila bibir anak menekan pinggirannya.

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    Philips Avent Gelas Balita

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    Membantu transisi agar batita dapat minum dari gelas

    Gelas transisi yang ideal untuk batita yang sedang tumbuh

    • 260ml
    • 9oz
    • 9 bulan+
    Minum dari pinggiran gelas 360°, seperti gelas biasa

    Minum dari pinggiran gelas 360°, seperti gelas biasa

    Gelas tanpa cerat ini memungkinkan untuk minum dari pinggiran gelas 360°, seperti orang dewasa.

    Untuk pertumbuhan gigi yang sehat*

    Untuk pertumbuhan gigi yang sehat*

    Desain gelas tanpa cerat ini memungkinkan gigi untuk tumbuh dengan sehat.

    Teknologi khusus

    Teknologi khusus

    Gelas tanpa cerat ini memiliki katup unik yang digerakkan oleh bibir sehingga cairan hanya akan mengalir dari gelas apabila bibir anak menekan pinggirnya. Di antara tegukan, katup otomatis menutup sehingga Anda tidak perlu khawatir akan tumpahan atau berantakan.

    Gagang memberikan batita berbagai pilihan genggaman/pegangan

    Gagang memberikan batita berbagai pilihan genggaman/pegangan

    Gelas ini memiliki gagang terintegrasi memberikan batita pilihan untuk menggenggam pada gelas atau pada gagangnya.

    Tutup pelindung higienis menjaga gelas tetap bersih

    Tutup pelindung higienis menjaga gelas tetap bersih

    Menjaga gelas tetap bersih saat di rumah maupun di perjalanan.

    Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan bebas BPA.

    Aman di mesin cuci piring

    Aman di mesin cuci piring

    Komponen gelas ini aman untuk mesin cuci piring. Lepas bagian gelas dan masukkan ke mesin cuci piring atau cuci dengan tangan dalam air sabun.

    Gelas kami mengikuti pertumbuhan anak Anda

    Gelas kami mengikuti pertumbuhan anak Anda

    Kami mendukung perjalanan anak agar ia bisa minum sendiri, membantu memudahkan transisi dari ASI atau botol ke gelas biasa. Dengan belajar dari profesional perawatan kesehatan, solusi kami yang beragam dengan dot, cerat lembut dan keras, sedotan, dan pinggiran gelas 360° mengikuti pertumbuhan anak Anda dan merangsang keterampilan motorik dan minum yang baru ia dapatkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Indonesia
      Y

    • Data logistik

      Ukuran unit
      114mm(P) x 77mm(L) x 113mm(T)  milimeter
      Ukuran kemasan - versi UE
      114mm(P) x 85mm(L) x 177mm(T)  milimeter
      Ukuran kemasan - versi AS
      114mm(P) x 85mm(L) x 162mm(T)  milimeter

    • Item yang disertakan

      Wadah
      1  pcs
      Cincin sekrup dengan gagang
      1  pcs
      Sistem katup (3 komponen)
      1 set
      Petunjuk Pengguna
      1  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      9 bulan+

    Badge-D2C

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    • 77% dari dokter gigi anak yang disurvei setuju bahwa gelas ini memungkinkan pertumbuhan gigi yang sehat (penelitian online independen, AS, April 2016)
    • 72% dari dokter gigi anak yang disurvei akan menyarankan teknologi khusus ini (penelitian online independen, AS, April 2016)
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