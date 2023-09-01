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  • Kukus, blender, cairkan, dan panaskan ulang Kukus, blender, cairkan, dan panaskan ulang Kukus, blender, cairkan, dan panaskan ulang

    Philips Avent Premium Blender Pengukus 4-in-1

    SCF883/01

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Kukus, blender, cairkan, dan panaskan ulang

    Kami memahami bahwa makanan bergizi sangat penting bagi perkembangan bayi yang sehat. Pembuat makanan bayi bergizi dari Philips Avent membantu Anda mempersiapkan makanan rumahan lezat, yang disesuaikan dengan kebutuhan penyapihan bayi, dengan cara yang mudah.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp2.889.900,00

    Philips Avent Premium Blender Pengukus 4-in-1

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    Kukus, blender, cairkan, dan panaskan ulang

    Buat beragam makanan bayi yang bergizi

    • Pengukusan sehat
    • Mengukus & memblender dalam satu tabung
    • Cairkan dari beku dan panaskan ulang dengan mudah, mudah digunakan dan dibersihkan
    • Mudah digunakan dan dibersihkan
    • Saran & resep penyapihan
    Cara mengukus unik untuk mempertahankan nutrisi

    Cara mengukus unik untuk mempertahankan nutrisi

    Mengukus adalah cara memasak yang sehat. Teknologi unik kami mensirkulasikan uap dari bawah ke atas, memastikan semua bahan matang merata. Semua nutrisi, tekstur, dan cairan yang dihasilkan disimpan untuk diblender kemudian.

    Dari mengukus hingga memblender, semuanya dalam satu tabung praktis

    Dari mengukus hingga memblender, semuanya dalam satu tabung praktis

    Anda akan menemukan semua yang dibutuhkan untuk membuat makanan bayi bergizi dalam satu tabung. Setelah bahan-bahan dikukus, Anda hanya perlu mengangkat tabung, membaliknya, dan meletakkannya di posisi yang tepat, agar dapat memblendernya sesuai konsistensi yang diinginkan.

    Dari bubur hingga potongan kasar, untuk setiap tahapan

    Dari bubur hingga potongan kasar, untuk setiap tahapan

    Dari buah dan sayuran yang diblender halus hingga menggabungkan bahan seperti daging, ikan, dan pulse dan akhirnya menawarkan tekstur yang lebih kasar. Pembuat makanan bayi sehat 4-in-1 mendukung setiap tahapan.

    Mengukus, memblender, menghilangkan beku, dan memanaskan makanan rumahan

    Mengukus, memblender, menghilangkan beku, dan memanaskan makanan rumahan

    4-in-1 healthy baby food maker ini memungkinkan Anda mempersiapkan makanan rumahan bergizi dalam tabung yang sama. Anda dapat menyajikan makanan dengan segera atau menyimpannya dalam wadah yang disertakan, lalu memanaskannya nanti dengan fungsi memanaskan atau menghilangkan beku yang mudah digunakan.

    Resep penyapihan lezat

    Resep penyapihan lezat

    Dapatkan inspirasi dari buku resep online kami. Temukan resep-resep bergizi dan mudah disiapkan yang sesuai dengan tahap pertumbuhan bayi Anda. Baca panduan langkah-langkah memasak dan temukan banyak tip dan trik bermanfaat yang membantu memperlancar proses penyapihan.

    Memasak hingga empat sajian sekaligus dengan tabung 1000ml

    Memasak hingga empat sajian sekaligus dengan tabung 1000ml

    4-in-1 healthy baby food maker ini juga membantu Anda menghemat waktu dan membuat rencana sebelumnya. Tabung memiliki kapasitas 1000ml, jadi Anda bisa memasak hingga empat sajian sekaligus. Hidangkan satu sajian dan simpan tiga lagi dalam kulkas atau pembeku untuk dimakan nanti.

    Tabung dan bilah pisau yang aman untuk mesin pencuci piring dan tangki air yang mudah diakses

    Tabung dan bilah pisau yang aman untuk mesin pencuci piring dan tangki air yang mudah diakses

    Bahkan ketika Anda sudah selesai memasak makanan, pembuat makanan bayi sehat 4-in-1 ini sangat praktis. Tabung dan bilah pisaunya aman untuk mesin pencuci piring, dan dengan desainnya yang terbuka, tangki airnya mudah dibersihkan dan diisi ulang, sehingga Anda bisa memasak dengan uap bersih setiap saat.

    Pemberitahuan berbunyi bip

    Pemberitahuan berbunyi bip

    Tidak perlu cemas menunggu. Bunyi bip unik akan memberi tahu Anda bahwa makanan sudah dimasak sempurna. Anda hanya perlu membalik tabung, memblender, dan menyajikan atau menyimpannya untuk penggunaan berikutnya.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      70  m
      Konsumsi daya (mode siaga)
      <0,5 W (durasi hingga masuk ke mode siaga otomatis: <1 mnt)
      Tegangan
      220-240V, 50-60Hz
      Konsumsi daya
      400  W

    • Spesifikasi kemasan

      Kemasan berbahan dasar kertas*
      Ya
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