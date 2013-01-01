SCF900/01
Nyaman dan Cepat
Pompa ASI manual standar Philips Avent SCF900/00 menjamin pengalaman memerah ASI yang nyaman dan cepat, sesuai dengan kebutuhan Anda dan bayi Anda
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Gagang berdesain ergonomis untuk memompa dengan mudah dan tanpa repot
Kekuatan isapan didesain optimal untuk menjamin kenyamanan dan efisiensi
Dot silikon lembut bertekstur dari Philips Avent mudah melekat dan menempel pada mulut bayi. Bayi akan merasa lebih nyaman minum menggunakan dot ini.
Bantalan kelopak silikon lembut pada pompa ASI Philips Avent melekat pada payudara dan memijat lembut area di sekitar puting untuk merangsang aliran cepat
Dengan tutup penyimpanan, ASI yang dipompa dapat langsung disimpan ke dalam kulkas agar tetap segar; Beri ASI kepada bayi setelah dipompa dengan menggunakan dot berleher standar
Vakum yang mengisap lembut menirukan isapan bayi
Ukuran leher botol
Negara asal
Item yang disertakan
Tahap perkembangan
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