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  • Nyaman dan Cepat Nyaman dan Cepat Nyaman dan Cepat

    Philips Avent Pompa ASI manual

    SCF900/01

    Nyaman dan Cepat

    Pompa ASI manual standar Philips Avent SCF900/00 menjamin pengalaman memerah ASI yang nyaman dan cepat, sesuai dengan kebutuhan Anda dan bayi Anda

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Pompa ASI manual

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    Nyaman dan Cepat

    Pengalaman pompa ASI yang nyaman dan cepat

    Gagang berdesain ergonomis

    Gagang berdesain ergonomis

    Gagang berdesain ergonomis untuk memompa dengan mudah dan tanpa repot

    Kekuatan isapan yang didesain optimal

    Kekuatan isapan yang didesain optimal

    Kekuatan isapan didesain optimal untuk menjamin kenyamanan dan efisiensi

    Dot silikon lembut bertekstur yang mudah menempel pada mulut bayi

    Dot silikon lembut bertekstur yang mudah menempel pada mulut bayi

    Dot silikon lembut bertekstur dari Philips Avent mudah melekat dan menempel pada mulut bayi. Bayi akan merasa lebih nyaman minum menggunakan dot ini.

    Bantalan kelopak silikon lembut

    Bantalan kelopak silikon lembut

    Bantalan kelopak silikon lembut pada pompa ASI Philips Avent melekat pada payudara dan memijat lembut area di sekitar puting untuk merangsang aliran cepat

    Mudah untuk memompa, menyimpan, dan menyusui

    Dengan tutup penyimpanan, ASI yang dipompa dapat langsung disimpan ke dalam kulkas agar tetap segar; Beri ASI kepada bayi setelah dipompa dengan menggunakan dot berleher standar

    Vakum yang mengisap lembut

    Vakum yang mengisap lembut menirukan isapan bayi

    Spesifikasi Teknis

    • Ukuran leher botol

      Leher standar
      Y

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Item yang disertakan

      Dudukan botol/tutup corong
      1  pcs
      Dot ekstra lembut untuk bayi baru lahir
      1  pcs
      Cakram penyegel untuk menyimpan susu
      1  pcs
      Pompa ASI manual
      1  pcs
      Tutup Dormal & Cincin Sekrup
      1  pcs
      Wadah ASI (120ml/4oz)
      1  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0 - 6 bulan

    Badge-D2C

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