2 year warranty
Dihentikan
Percakapan jernih, desain ringan
Philips SHM1900 adalah headset PC over-ear ringan yang memberikan kenyamanan terbaik.
Over-ear
Beralih dengan mudah antara penggunaan PC dan laptop dengan adaptor 2-in-1.
Boom yang mudah disesuaikan memastikan mikrofon selalu berada di posisi yang tepat untuk menangkap suara Anda.
Desain over-ear untuk kenyamanan terbaik dan pas. Desain over-ear juga memblokir suara dari luar untuk pengalaman mendengarkan intensitas tinggi.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
0Zeros
29/03/2022
Indonesia
Pembeli terverifikasi
The product have great functions.
This headset have great functions and could do well for zoom, Weber and other apps for meeting.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHM1900 PC Headset
Tanggal Penggunaan 2022-02-28
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHM1900 PC Headset
Tanggal Penggunaan 2022-02-28