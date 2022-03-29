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Dihentikan

Headset PC

SHM1900/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Percakapan jernih, desain ringan

Philips SHM1900 adalah headset PC over-ear ringan yang memberikan kenyamanan terbaik.

Lihat semua manfaat

Percakapan jernih, desain ringan

  • Over-ear

Adaptor 2-in-1 berfungsi pada PC dan laptop

Beralih dengan mudah antara penggunaan PC dan laptop dengan adaptor 2-in-1.

Mikrofon diletakkan di tempat ideal untuk pengambilan suara

Boom yang mudah disesuaikan memastikan mikrofon selalu berada di posisi yang tepat untuk menangkap suara Anda.

Gaya over-ear untuk kenyamanan terbaik, pas, dan meredam bising

Desain over-ear untuk kenyamanan terbaik dan pas. Desain over-ear juga memblokir suara dari luar untuk pengalaman mendengarkan intensitas tinggi.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

29/03/2022

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

The product have great functions.

This headset have great functions and could do well for zoom, Weber and other apps for meeting.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHM1900 PC Headset

Tanggal Penggunaan 2022-02-28

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHM1900 PC Headset

Tanggal Penggunaan 2022-02-28

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