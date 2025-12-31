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CarePembersih layar

SVC1117R/10

Pembersih Layar Beraroma

Gunakan cairan pembersih yang aman dan efektif ini dengan kain serat mikro khusus untuk membersihkan debu, kotoran, dan sidik jari dari layar perangkat portabel. Formula anti-statisnya membantu mengusir debu.

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Dengan wangi mawar

Pembersih Layar Beraroma

  • Tablet/Smartphone

Formula tak menetes yang aman

Formula tak menetes ini dengan mudah disemprotkan ke layar, lalu dilap. Formulanya benar-benar tak menetes sehingga peralatan Anda tetap kering dan aman.

Cairan pembersih bebas residu

Nikmati layar tanpa noda dengan cairan pembersih bebas residu yang diformulasi khusus agar tidak meninggalkan residu di layar Anda.

Kain serat mikro bebas serabut membersihkan dengan aman dan menyeluruh

Bersihkan layar dengan aman dan menyeluruh menggunakan kain serat mikro bebas serabut yang didesain untuk menghilangkan debu, kotoran, dan sidik jari tanpa meninggalkan bekas.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 327.7 kB
  • 23 November 2023

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