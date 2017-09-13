Pisau PRO Presisi V-Track untuk pencukuran terbaik bulu yang baru tumbuh 3 hari

Dapatkan pencukuran yang sangat bersih. Pisau PRO Presisi V-track mengarahkan setiap helai rambut ke posisi pencukuran terbaik pada rambut yang baru tumbuh 3 hari, bahkan yang tumbuh mendatar dan panjang rambut yang berbeda. Mencukur 30% lebih bersih dalam sekali sapuan dan menghasilkan kondisi terbaik bagi kulit Anda.