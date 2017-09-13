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  • Pencukuran bertenaga, kenyamanan luar biasa, dan bersih Pencukuran bertenaga, kenyamanan luar biasa, dan bersih Pencukuran bertenaga, kenyamanan luar biasa, dan bersih

    Shaver series 5000 Pencukur elektrik basah dan kering

    SW6700/14

    Pencukuran bertenaga, kenyamanan luar biasa, dan bersih

    Mari lawan pencukuran yang tidak nyaman, dengan V-Track PRO yang tangguh untuk memangkas rambut yang lebih panjang. Ke-72 pisau V yang mengasah sendiri dapat memotong rambut tanpa menariknya, bahkan pada bulu yang baru tumbuh 3 hari.

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    Shaver series 5000 Pencukur elektrik basah dan kering

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    Pencukuran bertenaga, kenyamanan luar biasa, dan bersih

    Rasakan kedahsyatan energi “force” V-Track Pro!

    • Pisau PRO Presisi V-Track
    • Kepala Pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah
    • Mode Turbo+
    • Pemangkas presisi SmartClick
    Pisau PRO Presisi V-Track untuk pencukuran terbaik bulu yang baru tumbuh 3 hari

    Pisau PRO Presisi V-Track untuk pencukuran terbaik bulu yang baru tumbuh 3 hari

    Dapatkan pencukuran yang sangat bersih. Pisau PRO Presisi V-track mengarahkan setiap helai rambut ke posisi pencukuran terbaik pada rambut yang baru tumbuh 3 hari, bahkan yang tumbuh mendatar dan panjang rambut yang berbeda. Mencukur 30% lebih bersih dalam sekali sapuan dan menghasilkan kondisi terbaik bagi kulit Anda.

    72 pisau yang berputar menangkap dan memotong rambut dari semua sudut

    72 pisau yang berputar menangkap dan memotong rambut dari semua sudut

    72 pisau yang mengasah sendiri. 151000 potongan per menit. Tidak ada rambut tersisa - ke mana pun arah tumbuhnya.

    Kepala pencukur dapat bergerak ke 8 arah yang berbeda untuk hasil cukur luar biasa

    Kepala pencukur dapat bergerak ke 8 arah yang berbeda untuk hasil cukur luar biasa

    Ikuti setiap lekuk wajah dan leher Anda dengan kepala pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah. Anda akan menangkap 20% lebih banyak rambut dengan sempurna. Menghasilkan pencukuran yang sangat bersih dan mulus.

    Mencukur bagian jenggot yang tebal dengan daya 20% lebih besar

    Mencukur bagian jenggot yang tebal dengan daya 20% lebih besar

    Mencukur lebih cepat bagian janggut yang tebal dengan 20% peningkatan daya ekstra saat Anda mengaktifkan mode Turbo+.

    Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

    Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

    Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.

    Pencukuran nirkabel 60 menit setelah daya diisi penuh

    Pencukuran nirkabel 60 menit setelah daya diisi penuh

    Anda akan mendapatkan alat yang beroperasi selama 60 menit - sekitar 20 kali pencukuran - hanya dalam satu jam pengisian daya. Pencukur ini hanya beroperasi dalam mode tanpa kabel.

    Waktu pengisian 1 jam

    Waktu pengisian 1 jam

    Mencukur lebih lama setiap kali diisi daya, berkat baterai lithium-ion yang tahan lama dan sangat efisien energi. Lakukan pengisian daya cepat selama 5 menit dan Anda akan memiliki daya yang cukup untuk sekali pencukuran.

    Pencukur dapat dibilas bersih di bawah keran

    Pencukur dapat dibilas bersih di bawah keran

    Cukup buka kepala pencukur untuk dibilas di bawah keran.

    Pemangkas click-on untuk pemangkasan kumis dan cambang yang sempurna

    Pemangkas click-on untuk pemangkasan kumis dan cambang yang sempurna

    Gunakan Pemangkas Presisi yang ramah di kulit untuk merapikan tampilan Anda. Sangat ideal untuk menjaga tampilan kumis dan memangkas cambang.

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      SmartClick
      Pemangkas presisi
      Kantung
      Kantung pembawa

    • Daya

      Lama pemakaian
      60 menit / 20 kali pencukuran
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Pengisian daya
      • 1 jam pengisian daya penuh
      • Pengisian daya cepat selama 5 menit untuk 1 kali pencukuran
      Jenis baterai
      Lithium-ion
      Daya siaga
      0,1  W
      Konsumsi daya maks.
      9  W

    • Desain

      Warna
      Star Wars Rebellion
      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap 2 tahun dengan SH90
      Garansi 2-tahun
      Y

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Kepala Pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah
      SkinComfort
      • Sistem SkinProtection
      • AquaTec Basah & Kering
      Sistem pencukuran
      • Pisau PRO Presisi V-Track
      • 72 pisau yang mengasah sendiri
      Mode Turbo+
      Mencukur dengan 20% daya ekstra

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Penggunaan basah dan kering
      Pembersihan
      Dapat dicuci seluruhnya
      Pengoperasian
      • Penggunaan tanpa kabel
      • Lepaskan kabel sebelum penggunaan

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Pemangkas presisi SmartClick
    • Pouch eksklusif
    Badge-D2C

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    • Mencukur 30% lebih bersih tanpa perlu menyapu berkali-kali - vs. Philips pendahulunya
    • Mencukur hingga 20% lebih banyak - vs. Philips pendahulunya
    • Daya 20% lebih besar - dibandingkan dengan tidak menggunakan mode Turbo+
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