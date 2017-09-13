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- Pemangkas presisi SmartClick
- Pouch eksklusif
SW6700/14
Pencukuran bertenaga, kenyamanan luar biasa, dan bersih
Mari lawan pencukuran yang tidak nyaman, dengan V-Track PRO yang tangguh untuk memangkas rambut yang lebih panjang. Ke-72 pisau V yang mengasah sendiri dapat memotong rambut tanpa menariknya, bahkan pada bulu yang baru tumbuh 3 hari.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dapatkan pencukuran yang sangat bersih. Pisau PRO Presisi V-track mengarahkan setiap helai rambut ke posisi pencukuran terbaik pada rambut yang baru tumbuh 3 hari, bahkan yang tumbuh mendatar dan panjang rambut yang berbeda. Mencukur 30% lebih bersih dalam sekali sapuan dan menghasilkan kondisi terbaik bagi kulit Anda.
72 pisau yang mengasah sendiri. 151000 potongan per menit. Tidak ada rambut tersisa - ke mana pun arah tumbuhnya.
Ikuti setiap lekuk wajah dan leher Anda dengan kepala pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah. Anda akan menangkap 20% lebih banyak rambut dengan sempurna. Menghasilkan pencukuran yang sangat bersih dan mulus.
Mencukur lebih cepat bagian janggut yang tebal dengan 20% peningkatan daya ekstra saat Anda mengaktifkan mode Turbo+.
Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.
Anda akan mendapatkan alat yang beroperasi selama 60 menit - sekitar 20 kali pencukuran - hanya dalam satu jam pengisian daya. Pencukur ini hanya beroperasi dalam mode tanpa kabel.
Mencukur lebih lama setiap kali diisi daya, berkat baterai lithium-ion yang tahan lama dan sangat efisien energi. Lakukan pengisian daya cepat selama 5 menit dan Anda akan memiliki daya yang cukup untuk sekali pencukuran.
Cukup buka kepala pencukur untuk dibilas di bawah keran.
Gunakan Pemangkas Presisi yang ramah di kulit untuk merapikan tampilan Anda. Sangat ideal untuk menjaga tampilan kumis dan memangkas cambang.
Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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