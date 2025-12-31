2 year warranty
Dihentikan
SWV5551/00
Nikmati gambar Ultra Hi-Definition
Nikmati resolusi 4K Ultra HD pada 60 fps. HDMI kecepatan tinggi mendukung sistem audio hingga full 32 channel dengan sample rate hingga 1536 KHz
4K 60Hz
18 Gbps
5 m
Mendukung resolusi video hingga 4K atau UHD 2160p. Layar Anda akan dapat menyaingi sistem Digital Cinema yang digunakan di bioskop.
Pengalaman menonton dan bermain game terbaik dengan gambar maksimal 60 frame per detik.
Konektor berlapis emas memberikan konduktivitas yang lebih baik dengan mengurangi resistensi kontak, juga mencegah kerusakan konektor akibat oksidasi.
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