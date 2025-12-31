ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan

Dihentikan

Speaker pesta Bluetooth

TANX100/98

Riuhkan pestanya

Ramaikan pesta dengan speaker Bluetooth yang dapat terhubung dengan mikrofon! Anda mendapatkan waktu putar selama 14 jam, ditambah fungsi karaoke dan efek cahaya. Suaranya keras dan menggelegar, serta juga bisa disambungkan ke gitar.

Lihat semua manfaat

Riuhkan pestanya

  • Bluetooth®

Waktu putar 14 jam. Suara keras menggelegar

Dengan suara menggelegar dan bass kuat menghentak, speaker luar biasa ini dapat memenuhi ruangan dengan irama. Waktu putar 14 jam dengan satu kali pengisian daya, memungkinkan Anda memutar lagu sepanjang malam.

Efek cahaya pesta. Ikuti musiknya

Ajak semua orang berdansa dengan efek cahaya pesta. Cahaya warna-warni pada speaker bersinar mengikuti irama, menyala dengan urutan berbeda, atau terus menyala dalam satu warna.

2x input mikrofon dan 1x input gitar (6,3 mm)

Input mikrofon dan gitar (6,3 mm) untuk pesta lebih seru. Bernyanyilah mengikuti playlist, atau mainkan musik Anda sendiri. Anda bahkan dapat mem-fade out vokal lagu yang diikuti sehingga hanya suara Anda yang terdengar. Efek karaoke seru memungkinkan Anda menambahkan gema pada vokal atau mengubah suara vokal dari perempuan ke laki-laki dan sebaliknya!

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.