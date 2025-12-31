2 year warranty
Dihentikan
TANX100/98
Riuhkan pestanya
Ramaikan pesta dengan speaker Bluetooth yang dapat terhubung dengan mikrofon! Anda mendapatkan waktu putar selama 14 jam, ditambah fungsi karaoke dan efek cahaya. Suaranya keras dan menggelegar, serta juga bisa disambungkan ke gitar.
Bluetooth®
Dengan suara menggelegar dan bass kuat menghentak, speaker luar biasa ini dapat memenuhi ruangan dengan irama. Waktu putar 14 jam dengan satu kali pengisian daya, memungkinkan Anda memutar lagu sepanjang malam.
Ajak semua orang berdansa dengan efek cahaya pesta. Cahaya warna-warni pada speaker bersinar mengikuti irama, menyala dengan urutan berbeda, atau terus menyala dalam satu warna.
Input mikrofon dan gitar (6,3 mm) untuk pesta lebih seru. Bernyanyilah mengikuti playlist, atau mainkan musik Anda sendiri. Anda bahkan dapat mem-fade out vokal lagu yang diikuti sehingga hanya suara Anda yang terdengar. Efek karaoke seru memungkinkan Anda menambahkan gema pada vokal atau mengubah suara vokal dari perempuan ke laki-laki dan sebaliknya!
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