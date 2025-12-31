2x input mikrofon dan 1x input gitar (6,3 mm)

Input mikrofon dan gitar (6,3 mm) untuk pesta lebih seru. Bernyanyilah mengikuti playlist, atau mainkan musik Anda sendiri. Anda bahkan dapat mem-fade out vokal lagu yang diikuti sehingga hanya suara Anda yang terdengar. Efek karaoke seru memungkinkan Anda menambahkan gema pada vokal atau mengubah suara vokal dari perempuan ke laki-laki dan sebaliknya!