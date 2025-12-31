2 year warranty
Dihentikan
TAPR802/12
Cintai lebih banyak
Apa pun yang Anda sukai, rasakan sepenuhnya dengan radio internet Phillips ini. Tidak hanya internet, DAB, dan penyetelan FM, Anda juga mendapatkan kompabilitas Spotify Connect dan kemampuan untuk streaming langsung dari perangkat seluler Anda.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
Musik. Kata terucap. Kegembiraan sesungguhnya. Radio internet ini adalah tiket Anda ke ribuan stasiun global yang menyiarkan berbagai program. Penyetel radio digital memberikan penerimaan sejenih kristal dan Anda dapat mengatur sampai 20 prasetel untuk stasiun internet, DAB, atau FM favorit Anda.
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