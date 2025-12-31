Asisten Google. Kontrol suara AI

Unduh aplikasi Google Home ke ponsel Anda dan Anda bisa menyuruh speaker Bluetooth ini untuk memutar musik, menyampaikan berita terbaru, dan masih banyak lagi. Speaker juga bisa digunakan untuk mengontrol perangkat rumah pintar Anda yang kompatibel dengan Asisten Google. Mic far-field memastikan Anda terdengar dari sudut mana pun dalam ruangan.