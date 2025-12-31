ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk sisi depan
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif

Dihentikan

Speaker Bluetooth

TAPS402/98

Suara cerdas

Putar musik, dapatkan berita terbaru, atau bahkan cari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanggang kue Anda! Speaker Bluetooth cerdas dengan kabel ini dapat digunakan bersama Asisten Google, serta menggabungkan pengisi daya nirkabel Qi dan titik pengisian daya USB tambahan.

Lihat semua manfaat

Suara cerdas

  • dengan Asisten Google

Asisten Google. Kontrol suara AI

Unduh aplikasi Google Home ke ponsel Anda dan Anda bisa menyuruh speaker Bluetooth ini untuk memutar musik, menyampaikan berita terbaru, dan masih banyak lagi. Speaker juga bisa digunakan untuk mengontrol perangkat rumah pintar Anda yang kompatibel dengan Asisten Google. Mic far-field memastikan Anda terdengar dari sudut mana pun dalam ruangan.

Tampilan jam digital yang jelas dan simpel

Tampilan jam digital besar berpendar di belakang lapisan kain speaker Bluetooth ini. Tombol utama terletak di panel atas yang mengkilap, yang juga menyembunyikan charging pad nirkabel Qi untuk ponsel Anda. Tekan untuk menggunakan Asisten Google, mengatur volume, atau putar/jeda. Untuk seri ponsel yang lebih lama, tersedia port pengisi daya USB.

2x 1,5" driver full-range. Radiator pasif meningkatkan bass

Dengan dua 1,5" driver full-range, plus radiator pasif untuk meningkatkan bass, speaker ini menghasilkan suara besar yang hebat.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.