2 year warranty
Dihentikan
TAPS402/98
Suara cerdas
Putar musik, dapatkan berita terbaru, atau bahkan cari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanggang kue Anda! Speaker Bluetooth cerdas dengan kabel ini dapat digunakan bersama Asisten Google, serta menggabungkan pengisi daya nirkabel Qi dan titik pengisian daya USB tambahan.
dengan Asisten Google
Unduh aplikasi Google Home ke ponsel Anda dan Anda bisa menyuruh speaker Bluetooth ini untuk memutar musik, menyampaikan berita terbaru, dan masih banyak lagi. Speaker juga bisa digunakan untuk mengontrol perangkat rumah pintar Anda yang kompatibel dengan Asisten Google. Mic far-field memastikan Anda terdengar dari sudut mana pun dalam ruangan.
Tampilan jam digital besar berpendar di belakang lapisan kain speaker Bluetooth ini. Tombol utama terletak di panel atas yang mengkilap, yang juga menyembunyikan charging pad nirkabel Qi untuk ponsel Anda. Tekan untuk menggunakan Asisten Google, mengatur volume, atau putar/jeda. Untuk seri ponsel yang lebih lama, tersedia port pengisi daya USB.
Dengan dua 1,5" driver full-range, plus radiator pasif untuk meningkatkan bass, speaker ini menghasilkan suara besar yang hebat.
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