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1000 seriesHeadphone in-ear nirkabel sejati

TAT1215BK/97

3.3

| (9) Ulasan

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Merah
Merah
Putih
Putih

Selalu siap digunakan

Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 18 jam.

Lihat semua manfaat

Selalu siap digunakan

  • Driver 6mm/closed-back

  • Bluetooth®

Driver neodymium 6 mm. Suara jernih, bass menghentak

Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih

Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

IPX4 tahan cipratan air dan keringat

Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.3

dari 5

9

Ulasan

3
2

28/01/2021

Malaysia

Malaysia

This Product is insanely COOL

These headphones are beyond a doubt the best that have entered my ear because of the way they combine bass and tweeter sound. They are exceptional. Guess what. When they're on standby i can still hear the birds chirp

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones

18/01/2023

Australia

Australia

I love these.

In my opinion these are brilliant ear buds. I have beats and samsung earbuds however these are the only ones I use. They never fall out on a run or disconnect. Easy to pause and play. Keep their charge for hours. Highly recommend these Phillips 1000 series earbud.

Keunggulan

Long battery life, user friendly

Kekurangan

None

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones

Tanggal Penggunaan 2022-01-18

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones

Tanggal Penggunaan 2022-01-18

25/05/2022

Australia

Australia

Impressed

Good for the price. Never had 1 drop out so dont kno wat these clowns r on about. Fell out of ear going 80km an hour and still works fine.

Keunggulan

Robust. They r cheap sound good and battery seems good

Kekurangan

Bit large

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones

Tanggal Penggunaan 2021-11-25

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones

Tanggal Penggunaan 2021-11-25

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