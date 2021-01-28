2 year warranty
Dihentikan
TAT1215BK/97
Selalu siap digunakan
Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 18 jam.
Driver 6mm/closed-back
Bluetooth®
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.
Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
3.3
dari 5
9
Ulasan
Princephil
28/01/2021
Malaysia
This Product is insanely COOL
These headphones are beyond a doubt the best that have entered my ear because of the way they combine bass and tweeter sound. They are exceptional. Guess what. When they're on standby i can still hear the birds chirp
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Steph FFS
18/01/2023
Australia
I love these.
In my opinion these are brilliant ear buds. I have beats and samsung earbuds however these are the only ones I use. They never fall out on a run or disconnect. Easy to pause and play. Keep their charge for hours. Highly recommend these Phillips 1000 series earbud.
Keunggulan
Long battery life, user friendly
Kekurangan
None
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2022-01-18
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2022-01-18
Jliddee
25/05/2022
Australia
Impressed
Good for the price. Never had 1 drop out so dont kno wat these clowns r on about. Fell out of ear going 80km an hour and still works fine.
Keunggulan
Robust. They r cheap sound good and battery seems good
Kekurangan
Bit large
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2021-11-25
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2021-11-25