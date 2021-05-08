2 year warranty
Dihentikan
TAT1215BL/97
Selalu siap digunakan
Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 18 jam.
Driver 6mm/closed-back
Bluetooth®
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.
Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
3.5
dari 5
2
Ulasan
JKKHO
08/05/2021
Malaysia
Value buy for budget earbud
With the price of below RM 130 and with warranty of 1 year this earbud would considered as acceptable.
Kekurangan
Item would be better with USB type C charging port
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BL In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2021-04-08
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BL In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2021-04-08
khoavjp
31/01/2021
Việt Nam
tạm
nắp hộp bị lỏng quá âm thanh thì tạm ổn bass không nhiều sản phẩm rất hiếm trên thị trường nên tìm phụ kiện khó
Keunggulan
nhỏ gọn pin ổn
Kekurangan
nắp hộp lỏng lẻo
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BL Tai nghe nhét tai True Wireless
Tanggal Penggunaan 2019-12-31
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215BL Tai nghe nhét tai True Wireless
Tanggal Penggunaan 2019-12-31