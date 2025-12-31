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1000 seriesHeadphone in-ear nirkabel sejati

TAT1215RD/97

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Merah
Merah
Putih
Putih

Selalu siap digunakan

Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 18 jam.

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Selalu siap digunakan

  • Driver 6mm/closed-back

  • Bluetooth®

Driver neodymium 6 mm. Suara jernih, bass menghentak

Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih

Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

IPX4 tahan cipratan air dan keringat

Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

Spesifikasi Teknis

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