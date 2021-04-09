2 year warranty
Dihentikan
TAT1215WT/97
Selalu siap digunakan
Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 18 jam.
Driver 6mm/closed-back
Bluetooth®
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.
Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
1.0
dari 5
1
Ulasan
Zelena
09/04/2021
Australia
Dodgy only one works
One of the worst products i've ever bought only one works
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215WT In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2021-03-09
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1215WT In-ear true wireless headphones
Tanggal Penggunaan 2021-03-09