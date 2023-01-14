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Dihentikan

Speaker pesta Bluetooth

TAX5206/70

3

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Naikkan volumenya!

Ramaikan pesta dengan speaker ekstra besar yang luar biasa ini! Suara yang kuat, bass yang besar, dan lampu warna-warni memenuhi ruangan dengan suasana meriah. Anda dapat mencolokkan gitar dan mikrofon ke speaker, dan desain troli membuatnya mudah dipindahkan.

Lihat semua manfaat

Naikkan volumenya!

  • Lampu speaker dan strobo

  • Input mikrofon dan gitar

  • Fungsi karaoke khusus

Suara dahsyat. Ekstra bass. Waktu pemutaran 14 jam

Dengan suara yang bertenaga dan bass yang besar, speaker karaoke ini dapat memenuhi ruangan dengan irama. Baterai internal memungkinkan Anda berpesta di luar ruangan dengan waktu pemutaran hingga 14 jam dalam 1x pengisian daya.

Efek cahaya pesta. Ikuti musiknya

Buat semua orang bergoyang dan menari dengan efek lampu pesta! Lingkaran lampu berwarna pada speaker menyala mengikuti irama musik, dan ada empat mode pencahayaan berbeda untuk dipilih. Apa pun cara Anda berpesta, speaker ini selalu siap.

Input mikrofon dan gitar. Efek karaoke

Input mikrofon (6,3 mm) membuat pesta jadi lebih seru. Tersedia input gitar sehingga Anda bisa bernyanyi sambil bermian gitar solo! Gitar dan mikrofon memiliki kontrol volume terpisah pada speaker. Anda juga dapat mengubah suara, memberi efek fade pada vokal, dan menambahkan efek gema.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
4
2
1

14/01/2023

New Zealand

New Zealand

IT COULD HAVE BEEN GREAT

I grewup with philps products all around the house as a child. And we knew is was good quality. And this speaker is no doubt good quality! But as far as sound goes, well im not so impressed. My friend has the JBL 310. That thing blasts sound like no other. But since JBL cant keep up with demand for the 310 I was kinda forced to get this speaker. I am happy with it but it just lets me down sound wise when the party gets too good. Advice to Philips co. JBL has masive supply isues! Make a speaker with the same sound and batery as the 310 and dominate the market now. At least 220 watts and not 160. JBL has let the customers down with supply shortages and the prices are crazy. Get the sound up and on your pruduct for a 100 bucks less. And people will go grazy for it. Teach JBL a lesson and show them who has been around the longest.

Keunggulan

Good clear sound and quality

Kekurangan

Not loud enough

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAX5206 Bluetooth party speaker

Tanggal Penggunaan 2022-09-14

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAX5206 Bluetooth party speaker

Tanggal Penggunaan 2022-09-14

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