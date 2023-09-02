XC3031/01
Maksimalkan kemampuan pembersihan dengan mudah
Membersihkan lantai jadi mudah dengan seri Philips 3000 yang ringan. Produk ini memiliki daya isap yang kuat di lantai keras berkat teknologi PowerCyclone dan mampu menyinari debu yang tersembunyi dengan Nozel LED. Rasakan kemudahan membersihkan lantai!See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
PowerCyclone 8 & motor digital PowerBlade berpadu menghasilkan aliran udara yang kuat (hingga 820 l/mnt(3)) sekaligus hemat energi. Hasilnya? Menyedot debu dan kotoran secara menyeluruh dengan waktu pengoperasian yang lebih lama, terutama di lantai keras.
Nozel LED berfungsi secara efektif dan efisien, menyedot hingga 99% debu dan kotoran dengan setelan tertinggi(4). Nozel ini mampu menyinari partikel debu kecil dengan memancarkan cahaya pada sudut yang tepat sehingga Anda tahu persis area yang perlu dibersihkan. Nozel ini dirancang agar mampu menempel sangat dekat dengan dinding dan tepi guna menyedot partikel kotoran yang membandel. Tiada lagi debu yang terlewat.
Bersihkan segala area, dari dalam lemari, di sudut ruangan, atau tempat-tempat yang tinggi dengan seri 3000 Philips. Alat ini dapat dijadikan penyedot debu genggam untuk portabilitas yang lebih baik. Pembersih celah panjangnya membantu Anda menjangkau area-area yang sempit. Alat kombinasi 2-in-1 ini dapat dijadikan sikat lembut untuk membersihkan permukaan yang halus dan pembersih celah yang lebar untuk membersihkan sudut-sudut yang sulit dijangkau.
Dalam sekali pengisian daya, Philips Seri 3000 mampu membersihkan area seluas lebih dari 195 m2 dalam mode Eco dan lebih dari 70 m2 dalam mode Turbo(7). Ingin terus membersihkan lantai tanpa mengisi ulang daya? Dengan baterai lepas-pasang, Anda dapat mengganti baterai yang habis dengan baterai yang sudah terisi dan lanjut membersihkan lantai. Baterai ekstra (XV1633) dijual terpisah.
Bersihkan lantai rumah dengan Philips 3000 yang ringan dan mudah digunakan. Desainnya dioptimalkan tidak hanya agar terasa ringan saat digenggam, tetapi juga ringan saat digunakan. Gagang yang ergonomis dan stik yang seimbang secara keseluruhan memastikan berat terdistribusi secara merata demi pengalaman yang supernyaman.
Tak perlu mencari aksesori ke seluruh sudut rumah lagi! Setelah digunakan, Anda dapat dengan mudah menaruh penyedot debu dan aksesorinya di dudukan dinding. Alat ini pun otomatis terisi daya agar siap digunakan lagi. Jika tidak ingin menggunakan dudukan dinding, Anda dapat mengisi daya alat secara terpisah.
Sedot debu dan biarkan tersimpan. 99,7%(6) debu halus dan kotoran tetap tersimpan di dalam alat ini berkat tiga filter ultrahalus. Lantai pun tetap bersih dan rumah jadi lebih sehat.
Skenario Penggunaan
Spesifikasi Umum
Fungsi
Desain
Aksesori
Berat dan Dimensi
Kompatibilitas
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