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    3000 Series Penyedot Debu Tanpa Kabel

    XC3031/01

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Maksimalkan kemampuan pembersihan dengan mudah

    Membersihkan lantai jadi mudah dengan seri Philips 3000 yang ringan. Produk ini memiliki daya isap yang kuat di lantai keras berkat teknologi PowerCyclone dan mampu menyinari debu yang tersembunyi dengan Nozel LED. Rasakan kemudahan membersihkan lantai!

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    3000 Series Penyedot Debu Tanpa Kabel

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    Maksimalkan kemampuan pembersihan dengan mudah

    Membersihkan hingga 60 mnt dalam sekali pengisian daya(1)

    • Daya isap kuat berkat PowerCyclone 8
    • Tiada debu terlewat berkat nozel LED
    • Maks. 60 mnt (eco) & 15 mnt (turbo)(2)
    • 2 mode, 2 aksesori, & dudukan dinding
    PowerCyclone 8: daya isap kuat sekaligus hemat energi(8)

    PowerCyclone 8: daya isap kuat sekaligus hemat energi(8)

    PowerCyclone 8 & motor digital PowerBlade berpadu menghasilkan aliran udara yang kuat (hingga 820 l/mnt(3)) sekaligus hemat energi. Hasilnya? Menyedot debu dan kotoran secara menyeluruh dengan waktu pengoperasian yang lebih lama, terutama di lantai keras.

    Nozel LED untuk lantai keras akan menyinari debu dan memandu setiap gerakan

    Nozel LED untuk lantai keras akan menyinari debu dan memandu setiap gerakan

    Nozel LED berfungsi secara efektif dan efisien, menyedot hingga 99% debu dan kotoran dengan setelan tertinggi(4). Nozel ini mampu menyinari partikel debu kecil dengan memancarkan cahaya pada sudut yang tepat sehingga Anda tahu persis area yang perlu dibersihkan. Nozel ini dirancang agar mampu menempel sangat dekat dengan dinding dan tepi guna menyedot partikel kotoran yang membandel. Tiada lagi debu yang terlewat.

    Pembersihan mudah berkat opsi genggam dan aksesori

    Pembersihan mudah berkat opsi genggam dan aksesori

    Bersihkan segala area, dari dalam lemari, di sudut ruangan, atau tempat-tempat yang tinggi dengan seri 3000 Philips. Alat ini dapat dijadikan penyedot debu genggam untuk portabilitas yang lebih baik. Pembersih celah panjangnya membantu Anda menjangkau area-area yang sempit. Alat kombinasi 2-in-1 ini dapat dijadikan sikat lembut untuk membersihkan permukaan yang halus dan pembersih celah yang lebar untuk membersihkan sudut-sudut yang sulit dijangkau.

    Baterai tahan hingga 60 mnt dalam mode Eco & 15 mnt dalam mode Turbo(5)

    Baterai tahan hingga 60 mnt dalam mode Eco & 15 mnt dalam mode Turbo(5)

    Dalam sekali pengisian daya, Philips Seri 3000 mampu membersihkan area seluas lebih dari 195 m2 dalam mode Eco dan lebih dari 70 m2 dalam mode Turbo(7). Ingin terus membersihkan lantai tanpa mengisi ulang daya? Dengan baterai lepas-pasang, Anda dapat mengganti baterai yang habis dengan baterai yang sudah terisi dan lanjut membersihkan lantai. Baterai ekstra (XV1633) dijual terpisah.

    Desain ringan dan bisa bermanuver

    Desain ringan dan bisa bermanuver

    Bersihkan lantai rumah dengan Philips 3000 yang ringan dan mudah digunakan. Desainnya dioptimalkan tidak hanya agar terasa ringan saat digenggam, tetapi juga ringan saat digunakan. Gagang yang ergonomis dan stik yang seimbang secara keseluruhan memastikan berat terdistribusi secara merata demi pengalaman yang supernyaman.

    Simpan & isi daya di dudukan dinding dengan dudukan aksesori

    Simpan & isi daya di dudukan dinding dengan dudukan aksesori

    Tak perlu mencari aksesori ke seluruh sudut rumah lagi! Setelah digunakan, Anda dapat dengan mudah menaruh penyedot debu dan aksesorinya di dudukan dinding. Alat ini pun otomatis terisi daya agar siap digunakan lagi. Jika tidak ingin menggunakan dudukan dinding, Anda dapat mengisi daya alat secara terpisah.

    Sistem filtrasi 3 tahap menjaga debu tetap tersimpan dengan aman

    Sistem filtrasi 3 tahap menjaga debu tetap tersimpan dengan aman

    Sedot debu dan biarkan tersimpan. 99,7%(6) debu halus dan kotoran tetap tersimpan di dalam alat ini berkat tiga filter ultrahalus. Lantai pun tetap bersih dan rumah jadi lebih sehat.

    Spesifikasi Teknis

    • Skenario Penggunaan

      Cocok untuk jenis lantai
      Lantai keras
      Opsi genggam
      Ya
      Fungsi pel
      Tidak

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Aluminium & Plastik
      Warna
      Misty Dawn
      Teknologi Cyclone
      PowerCyclone 8
      Pengaturan
      Eco, Turbo
      Waktu pengoperasian (Eco)
      60 mnt
      Waktu pengoperasian (Turbo)
      15 mnt
      Aliran udara (maks.)
      820 l/mnt
      Tingkat kebisingan
      <80 dB
      Jenis baterai
      Litium-ion yang dapat diganti
      Tegangan
      25,2 V
      Frekuensi
      50/60 Hz
      Durasi Pengisian Daya
      5 jam
      Jenis layar
      LED
      Jenis filter
      Filtrasi 3 tahap
      Lampu LED
      Ya
      Jaminan
      2 tahun
      Pernyataan kepatuhan UE
      Ya
      Produk Baterai
      Ya

    • Fungsi

      Deteksi Lantai
      Tidak
      Kompatibilitas smart home
      Tidak
      Konektivitas internet
      Tidak

    • Desain

      Plastik daur ulang, termasuk aksesori
      Tidak
      Kemasan ramah lingkungan
      Ya

    • Aksesori

      Nozel standar
      Nozel LED untuk lantai keras
      Aksesori disertakan
      - Pembersih celah - Alat kombinasi
      Stasiun Pengisian Daya
      Braket dinding
      Nozel Aqua
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      24 cm
      Lebar Produk
      25,5 cm
      Tinggi Produk
      118 cm
      Berat Produk (Genggam saja)
      1.294 g
      Panjang Kemasan
      14,3 cm
      Lebar Kemasan
      38,4 cm
      Tinggi Kemasan
      74,1 cm
      Berat Kemasan
      4,6 kg

    • Kompatibilitas

      Aksesori Terkait 1
      XV1631/01​ - Filter
      Aksesori Terkait 2
      XV1633/01​ - Baterai yang dapat diganti

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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    • (1) Mode normal, hanya genggam
    • (2) Mode normal, hanya genggam / Mode turbo, hanya genggam
    • (3) Dalam mode turbo
    • (4) Di lantai keras dalam mode turbo
    • (5) Mode normal, hanya genggam / Dalam mode turbo, hanya genggam
    • (6) Ukuran partikel >0,5 μm
    • (7) Di lantai keras dengan nozel kering
    • (8) Mode turbo, Hanya genggam
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