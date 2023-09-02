Nozel LED untuk lantai keras akan menyinari debu dan memandu setiap gerakan

Nozel LED berfungsi secara efektif dan efisien, menyedot hingga 99% debu dan kotoran dengan setelan tertinggi(4). Nozel ini mampu menyinari partikel debu kecil dengan memancarkan cahaya pada sudut yang tepat sehingga Anda tahu persis area yang perlu dibersihkan. Nozel ini dirancang agar mampu menempel sangat dekat dengan dinding dan tepi guna menyedot partikel kotoran yang membandel. Tiada lagi debu yang terlewat.