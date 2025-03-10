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Nikmati kemudahan lewat sentuhan
Dari pemesanan kamar, penunjuk arah, hingga penayangan iklan, layar pintar multi-sentuh ultrajernih ini sangat cocok untuk ruang yang terbatas. Teknologi Power-over-Ethernet produk ini memungkinkan penempatan yang fleksibel, sementara SoC Android memungkinkan solusi yang serbaguna.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sederhanakan Instalasi dengan Power-over-Ethernet. Dengan teknologi ini, daya dan konektivitas dapat dikirim melalui jalur Ethernet tunggal. Memungkinkan untuk instalasi sederhana, karena tidak memerlukan adaptor daya. Layar dapat dipasang di area kecil dan yang sulit dijangkau, membantu memastikan lingkungan layar yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Dan bagi yang memilih untuk tidak menggunakan Power-over-Ethernet, adaptor daya disertakan di dalam kotak.
Layar yang kompatibel dengan Philips Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh, di mana pun dan kapan pun Anda berada. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan untuk pemantauan dan kontrol layar, pembaruan firmware, pengelolaan segala kebutuhan konten, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga sekaligus ramah lingkungan.
Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.
Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.
Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.
Berkomunikasi secara nirkabel dengan integrasi WiFi dan Bluetooth atau sederhanakan kontrol konten dengan mengunduh konten secara nirkabel.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Daya
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Pemutar Internal
Aksesori
Lain-lain
Interaktivitas
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