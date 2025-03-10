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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

    10BDL3351T/00

    Nikmati kemudahan lewat sentuhan

    Dari pemesanan kamar, penunjuk arah, hingga penayangan iklan, layar pintar multi-sentuh ultrajernih ini sangat cocok untuk ruang yang terbatas. Teknologi Power-over-Ethernet produk ini memungkinkan penempatan yang fleksibel, sementara SoC Android memungkinkan solusi yang serbaguna.

    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

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    Nikmati kemudahan lewat sentuhan

    Layar multi-sentuh 10”

    • 10"
    • Didukung Android
    • Multisentuh

    Sederhanakan instalasi dengan Power-over-Ethernet

    Sederhanakan Instalasi dengan Power-over-Ethernet. Dengan teknologi ini, daya dan konektivitas dapat dikirim melalui jalur Ethernet tunggal. Memungkinkan untuk instalasi sederhana, karena tidak memerlukan adaptor daya. Layar dapat dipasang di area kecil dan yang sulit dijangkau, membantu memastikan lingkungan layar yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Dan bagi yang memilih untuk tidak menggunakan Power-over-Ethernet, adaptor daya disertakan di dalam kotak.

    Kompatibel dengan Philips Wave untuk pengelolaan dan kontrol layar dari jarak jauh

    Layar yang kompatibel dengan Philips Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh, di mana pun dan kapan pun Anda berada. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan untuk pemantauan dan kontrol layar, pembaruan firmware, pengelolaan segala kebutuhan konten, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga sekaligus ramah lingkungan.

    Layar multi-sentuh 10 titik plug-and-play

    Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

    WiFi dan Bluetooth bawaan

    Berkomunikasi secara nirkabel dengan integrasi WiFi dan Bluetooth atau sederhanakan kontrol konten dengan mengunduh konten secara nirkabel.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      25.6  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      10.1''  inci
      Rasio Aspek
      16:10
      Resolusi panel
      1280 x 800
      Resolusi optimal
      1280 x 800
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 juta
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      Waktu respons (standar)
      35  md
      Sudut pandang (horizontal)
      160  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      160  derajat
      Sistem operasi
      Android 13

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Koneksi lain
      • micro SD
      • USB 2.0 (x1)
      • USB C
      Keluaran video
      HDMI
      Kontrol eksternal
      RJ45

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      • G sensor
      • Kunci Kensington
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • Wi-Fi
      • BT 5.0
      • Ethernet
      LED samping yang dapat diprogram
      Tidak

    • Daya

      Stopkontak
      DC 12 V +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03 pada PoE+
      Konsumsi (Khas)
      4  W
      Konsumsi (Maks.)
      13 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      262  milimeter
      Berat produk
      0,8  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      164  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      24,75  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      10,32  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      6.46  inci
      Pemasangan di dinding
      75 x 75 mm
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      0.97  inci
      Lebar bezel (Ki/Ka, A/B)
      22 (L/R), 14 (T/B)
      Berat produk (lb)
      1,63  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -10 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      30-80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10-85% (tanpa kondensasi)

    • Pemutar Internal

      CPU
      RK3568
      Memori
      2GB DDR4
      Penyimpanan
      8GB eMMC
      Wi-Fi
      • 802.11 ac/a/b/g/n
      • 2,4/5 GHz

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Adaptor daya AC
      • Panduan mulai cepat (x1)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Spanyol
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Kelas A
      • ETL

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Kapasitif yang diproyeksikan
      Titik sentuh
      10 titik sentuh simultan
      Kaca pelindung
      • Kaca pengaman kokoh 0,7 mm
      • Kaca pengaman kokoh 7MOHS

    Badge-D2C

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