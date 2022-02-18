Item lain dalam kotak
- Panduan cepat
- Dudukan di atas meja
- Kabel USB
- Adaptor daya DC
- Kabel HDMI
- Steker listrik
- Kaki silikon
10BDL4151T/75
Tingkat interaksi baru
Sempurnakan dan pribadikan interaksi dengan layar sentuh 5 titik ramah pengguna ini
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.
Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Gunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online, dan sambungkan layar tunggal atau lengkapi jaringan Anda. Hubungkan layar ke Internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar Anda.
Platform pengaturan layar yang kokoh, CMND memberi Anda kendali. Dari penyusunan konten hingga pengaturan, Anda dapat mengontrolnya dengan CMND.
Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.
Nikmati pengalaman interaktif dengan hingga 5 titik sentuh sekaligus. Ideal untuk jika Anda memiliki lebih dari satu pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi secara bersamaan, 5 titik sentuh menawarkan solusi yang sangat hemat biaya.
Dengan bilah LED di sepanjang sisi layar, Anda mengirimkan berkas cahaya ke pengunjung yang lewat. Teknologi ini dapat digunakan untuk menandakan jika ruang rapat tersedia, atau sekadar menambah dimensi tampilan grafis baru yang berwarna untuk bisnis Anda
Sederhanakan Instalasi dengan Power-over-Ethernet. Dengan teknologi ini, daya dan konektivitas dapat dikirim melalui jalur Ethernet tunggal. Memungkinkan untuk instalasi sederhana, karena tidak memerlukan adaptor daya. Layar dapat dipasang di area kecil dan yang sulit dijangkau, membantu memastikan lingkungan layar yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Dan bagi yang memilih untuk tidak menggunakan Power-over-Ethernet, adaptor daya disertakan di dalam kotak.
Hemat waktu dan biaya dengan dudukan dinding. Langsung pasang layar Anda dengan dudukan bawaan pada bagian belakang layar.
Gunakan daya sentuhan, level interaktivitas baru telah tersedia. Dengan teknologi sentuh kapasitif yang diproyeksikan, layar 10" ini menawarkan sisi depan tanpa bezel, dilengkapi dengan 5 titik sentuh simultan. Berarti pengguna dapat berinteraksi dengan bisnis Anda dengan cara baru yang dinamis
Berkomunikasi secara nirkabel dengan integrasi WiFi dan Bluetooth atau sederhanakan kontrol konten dengan mengunduh konten secara nirkabel.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
Lain-lain
Interaktivitas
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