Dari pemesanan kamar, penunjuk arah, hingga penayangan iklan, layar pintar multi-sentuh ultrajernih ini sangat cocok untuk ruang yang terbatas. Teknologi Power-over-Ethernet produk ini memungkinkan penempatan yang fleksibel, sementara SoC Android memungkinkan solusi yang serbaguna.
Produk ini berhak mendapatkan keringanan PPN
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan dan kontrol layar dari jarak jauh
Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh, di mana pun dan kapan pun Anda berada. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan untuk pemantauan dan kontrol layar, pembaruan firmware, pengelolaan segala kebutuhan konten, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.
Layar multi-sentuh 10 titik plug-and-play
Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.
Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan
Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari pustaka aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwal bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis untuk menampilkan konten dalam mode potret atau lanskap semudah memutar layar.
Keamanan maksimal dengan Near Field Communication (NFC)
NFC (Near Field Communication) menawarkan autentikasi dan kontrol akses yang lebih aman lewat transfer data terenkripsi. Pengoperasian tanpa kontak ini meminimalkan risiko akses yang tidak sah atau penyadapan data sehingga memastikan keamanan layar yang andal.