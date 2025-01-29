24BDL3751T/00
Terhubung dengan lebih baik – layar multisentuh serbaguna
Menghadirkan pengoperasian 24/7 dengan kecerahan 250 nit, layar PCAP serbaguna ini juga dirancang hemat energi di semua model produknya. Interaktif. Inspiratif. Kolaboratif. Didukung Android 13, kompatibel dengan platform Wave, dan tidak memerlukan pemutar media eksternal.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Desain yang rata tanpa bezel menghadirkan pengalaman layar penuh dengan kaca anti-silau. Layar sentuh interaktif yang mudah dibersihkan ini juga dilengkapi lapisan anti-sidik jari.
Pasang dalam orientasi potret atau lanskap, dengan opsi kemiringan hingga 30° dan varian ukuran yang sesuai dengan segala kebutuhan. Di rak—cocok untuk ukuran 24”; miring atau tegak untuk Titik Penjualan, konfigurator, titik pemesanan, dan kios—dengan ukuran 32” dan 43”; atau untuk penunjuk arah—pertimbangkan ukuran 55”.
Dengan kecerahan 250 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik di bawah cahaya yang terang, Philips Interactive Seri 3000 dirancang untuk beroperasi 24/7. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan di fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, pusat makanan dan minuman, dan banyak lagi. Tersedia juga fitur FailOver yang memungkinkan layar beralih otomatis antara input primer dan sekunder jika terjadi pemadaman listrik.
Pengalaman pengguna yang benar-benar intuitif. Dibekali SoC Android 13 profesional tertanam untuk integrasi aplikasi dan solusi yang mudah. Tidak memerlukan pemutar media eksternal. Tersedia koneksi Wi-Fi dan Bluetooth, serta port USB-C.
Atur tampilan dan konten dari jarak jauh dengan PPDS Wave Controller—ekosistem evolusioner yang dirancang hemat waktu, energi, dan biaya. Temukan aplikasi perangkat lunak untuk mendukung interaksi dinamis dari jaringan mitra kami yang telah terbukti di PPDS ProStore.
Konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan model sebelumnya, mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi.
Konektivitas tanpa batas, memudahkan akses dan interaksi dengan konten.
Perlindungan yang andal untuk layar Anda, dengan garansi tiga tahun yang berlaku otomatis sejak produk pertama kali digunakan. Tak perlu lagi melakukan penyiapan.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Berat
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
Lain-lain
Interaktivitas
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.