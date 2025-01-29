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  • Terhubung dengan lebih baik – layar multisentuh serbaguna Terhubung dengan lebih baik – layar multisentuh serbaguna Terhubung dengan lebih baik – layar multisentuh serbaguna

    Signage Solutions Philips Interactive Seri 3000

    32BDL3751T/00

    Terhubung dengan lebih baik – layar multisentuh serbaguna

    Menghadirkan pengoperasian 24/7 dengan kecerahan 350 nit, layar PCAP serbaguna ini juga dirancang hemat energi di semua model produknya. Interaktif. Inspiratif. Kolaboratif. Didukung Android 13, kompatibel dengan platform Wave, dan tidak memerlukan pemutar media eksternal.

    Signage Solutions Philips Interactive Seri 3000

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    Terhubung dengan lebih baik – layar multisentuh serbaguna

    • 32"
    • Pengoperasian 24/7
    • Kompatibel dengan platform Wave

    Mudah dibersihkan, dengan lapisan anti-silau dan anti-sidik jari.

    Desain yang rata tanpa bezel menghadirkan pengalaman layar penuh dengan kaca anti-silau. Layar sentuh interaktif yang mudah dibersihkan ini juga dilengkapi lapisan anti-sidik jari.

    Dapat dimiringkan hingga 30°—cocok untuk pemasangan di kios.

    Pasang dalam orientasi potret atau lanskap, dengan opsi kemiringan hingga 30° dan varian ukuran yang sesuai dengan segala kebutuhan. Di rak—cocok untuk ukuran 24”; miring atau tegak untuk Titik Penjualan, konfigurator, titik pemesanan, dan kios—dengan ukuran 32” dan 43”; atau untuk penunjuk arah—pertimbangkan ukuran 55”.

    Visibilitas yang lebih baik bahkan di bawah terik sinar matahari

    Dengan kecerahan 350 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik di bawah cahaya yang terang, Philips Interactive Seri 3000 dirancang untuk beroperasi 24/7. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan di fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, pusat makanan dan minuman, dan banyak lagi. Tersedia juga fitur FailOver yang memungkinkan layar beralih otomatis antara input primer dan sekunder jika terjadi pemadaman listrik.

    Tidak memerlukan pemutar media eksternal. RAM 4 GB + ROM 32 GB.

    Pengalaman pengguna yang benar-benar intuitif. Dibekali SoC Android 13 profesional tertanam untuk integrasi aplikasi dan solusi yang mudah. Tidak memerlukan pemutar media eksternal. Tersedia koneksi Wi-Fi dan Bluetooth, serta port USB-C.

    Pemantauan, pemeliharaan, dan pengelolaan dari jarak jauh.

    Atur tampilan dan konten dari jarak jauh dengan PPDS Wave Controller—ekosistem evolusioner yang dirancang hemat waktu, energi, dan biaya. Temukan aplikasi perangkat lunak untuk mendukung interaksi dinamis dari jaringan mitra kami yang telah terbukti di PPDS ProStore.

    Mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi.

    Konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan model sebelumnya, mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi.

    Menghubungkan pelanggan dan konten dengan lebih baik.

    Konektivitas tanpa batas, memudahkan akses dan interaksi dengan konten.

    Aktif otomatis begitu produk mulai digunakan.

    Perlindungan yang andal untuk layar Anda, dengan garansi tiga tahun yang berlaku otomatis sejak produk pertama kali digunakan. Tak perlu lagi melakukan penyiapan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      80  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      31.5"  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,364 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Warna tampilan
      16,7 M
      Kecerahan (dengan lapisan pelindung)
      350  cd/m²
      Kecerahan (tanpa lapisan pelindung)
      400  cd/m²
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion compens. deinterlacing
      • Progressive scan
      Teknologi panel
      IPS
      Sistem operasi
      Android 13
      Resolusi UI OS
      FHD
      Perawatan permukaan
      • Lapisan Anti-Silau
      • Lapisan Anti-Sidik Jari

    • Konektivitas

      Output audio
      3.5mm jack
      Input video
      • HDMI 2.0 (x2)
      • Display Port1.3 (x1)
      • USB-C (with 15W power delivery)
      Koneksi lain
      • Micro USB (x1) (OTG)
      • USB 3.0 A (x2)
      • USB 3.0 B (x1)
      • Wifi: 2T/2R 2.4/5/6 GHz
      • Bluetooth 5.2
      Kontrol eksternal
      • Gigabit LAN RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      • RS232 (in/out) 2.5 mm jack

    • Mudah

      Penempatan
      • Landscape (24/7)
      • Portrait (24/7)
      • Tilted installation up to 30° backwards
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Hidden
      • Lockable
      Sinyal remote control
      Lockable
      Sinyal loop through
      • IR Loopthrough
      • RS232
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      35  W
      Konsumsi (Maks.)
      87 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60,67,75Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      749,1  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      443,6  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      69,5 mm (Dudukan dinding)/73,5 mm (konektor AC)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      29,49"  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      17.46"  inci
      Pemasangan di dinding
      100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.74" (Wall mount) / 2.89" (AC connector)  inci
      Lebar bezel
      Tepi hitam layar sentuh 24,4 mm (T/R/L/B)

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      10,75  kg
      Produk dengan kemasan (lb)
      23,70  lb
      Produk tanpa kemasan (kg)
      8,31 kg
      Produk tanpa kemasan (lb)
      18,32 lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20~60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 90% (tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MPEG 1/2 (1080p 60Hz)
      • MPEG 4 (1080p 60Hz)
      • H.263 (1080p 60Hz)
      • H.264 (4K2K 120Hz)
      • H.265 (4K2K 120Hz)
      • VP8 (1080p 60Hz)
      • VP9 (4K2K 120Hz)
      Pemutaran Gambar USB
      • JPEG
      • PNG
      • BMP
      • WEBP
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG 1/2/2.5 Layer 3
      • MPEG 1/2 Layer 1
      • MPEG 1/2 Layer 2

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      Multi-Core Mali-G52
      Memori
      4GB DDR3
      Penyimpanan
      32 GB eMMc

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Philips logo (x1)
      • Power supply cable (3 m)
      • Quick start guide (x1)
      • Remote control & AAA batteries
      • RS232 cable (3 m) (x1)
      • USB A to B cable (3m) (x1)
      Aksesori opsional
      Open frame kit (BM03752)
      Dudukan
      BM05911 (Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arabic
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Japanese
      • Polish
      • Spanish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Danish
      • Dutch
      • Finnish
      • Norwegian
      • Portuguese
      • Swedish
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CB
      • CE
      • FCC, Class A
      • RoHS
      • BSMI
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB
      • EnergyStar 8.0

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Projected capacitive
      Titik sentuh
      10 simultaneous touch points
      Plug and play
      HID compliant
      Kaca pelindung
      2 mm tempered safety glass

    Badge-D2C

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