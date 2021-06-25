Visibilitas yang lebih baik bahkan di bawah terik sinar matahari

Dengan kecerahan 450 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik di bawah cahaya yang terang, Philips Interactive Seri 3000 dirancang untuk beroperasi 24/7. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan di fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, pusat makanan dan minuman, dan banyak lagi. Tersedia juga fitur FailOver yang memungkinkan layar beralih otomatis antara input primer dan sekunder jika terjadi pemadaman listrik.