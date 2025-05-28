Kompatibel dengan Philips Wave untuk pengelolaan dan kontrol layar dari jarak jauh

Layar yang kompatibel dengan Philips Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh, di mana pun dan kapan pun Anda berada. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan untuk pemantauan dan kontrol layar, pembaruan firmware, pengelolaan segala kebutuhan konten, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga sekaligus ramah lingkungan.