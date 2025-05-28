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    Signage Solutions Layar Kolaborasi

    65BDL4252E/00

    Layar interaktif

    Layar interaktif yang didukung Android 14 ini mendukung hingga 50 titik sentuh guna memaksimalkan interaksi dan kolaborasi. Kaca kuat yang antisilau dan antisidik jari sangat cocok untuk penggunaan harian yang intens di lingkungan yang sibuk.

    Signage Solutions Layar Kolaborasi

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    Layar interaktif

    Dilengkapi teknologi multisentuh

    • 65"
    • Didukung Android
    • Multisentuh

    Slot OPS memungkinkan integrasi PC tanpa perlu kabel tambahan

    Integrasikan modul berbasis PC Windows atau Chrome OS yang dapat langsung dipasang ke slot OPS di Layar Profesional Philips Anda. Slot ini menyediakan semua koneksi yang diperlukan untuk menjalankan modul tersebut, termasuk catu daya.

    Kompatibel dengan Philips Wave untuk pengelolaan dan kontrol layar dari jarak jauh

    Layar yang kompatibel dengan Philips Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh, di mana pun dan kapan pun Anda berada. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan untuk pemantauan dan kontrol layar, pembaruan firmware, pengelolaan segala kebutuhan konten, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga sekaligus ramah lingkungan.

    Bersertifikat EDLA Google

    Peningkatan pengalaman pengguna, keterlibatan siswa, keamanan, dan integrasi aplikasi merupakan bagian dari layanan ini. Nikmati langsung manfaat dari aplikasi dan layanan bawaan Google, termasuk Google Classroom, Docs, dan Slides. Selain itu, integrasikan Chromebook dan perangkat bawaan Android lainnya dengan lancar untuk proses belajar-mengajar yang lebih sederhana dan intuitif.

    Sensor cahaya sekitar bawaan

    Sensor cahaya sekitar bawaan membantu menghemat energi dengan otomatis mengatur kecerahan layar sesuai dengan kondisi pencahayaan di sekitar.

    Rating pensil kaca kuat antisilau 9H

    Lapisan antisilau dan antisidik jari, tingkat kekerasan pensil 9H.

    Penolakan telapak tangan

    Penolakan telapak tangan untuk presisi yang disempurnakan.

    Filter cahaya biru

    Filter cahaya biru untuk membantu melindungi mata dan membuatnya tidak mudah lelah.

    Presentasi nirkabel

    Philips ScreenShare memudahkan guru, siswa, atau karyawan berbagi layar secara nirkabel dari perangkat mereka, apa pun sistem operasinya, melalui browser atau aplikasi favorit ke layar Kolaborasi Philips.

    Teknologi multisentuh dengan dukungan hingga 50 titik sentuh

    Ciptakan pengalaman interaktif yang mengesankan dengan dukungan hingga 50 titik sentuh secara bersamaan—cocok untuk pelajaran yang interaktif atau sesi curah pendapat yang efisien. Layar ini sempurna untuk kolaborasi dan kokreasi, menghubungkan audiens Anda dengan berbagai jenis konten. Dilengkapi berbagai fitur canggih, seperti fungsi penghapus, penolakan telapak tangan, dan pengenalan ukuran ujung stilus atau jari, layar ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan nyaman.

    Sentuhan inframerah yang canggih dan aplikasi papan tulis.

    Sentuhan inframerah tanpa celah yang canggih dengan bezel yang lebih ramping dan rata dengan permukaan layar. Aplikasi papan tulis bawaannya memungkinkan kolaborasi dan curah pendapat yang lancar secara langsung di layar.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      163.9  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      64.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      400  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • Progressive scan
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      Teknologi panel
      ADS
      Sistem operasi
      Android 14
      Resolusi UI OS
      3840 x 2160 @ 60 Hz

    • Konektivitas

      Output audio
      • 3.5 mm Mini Jack (x1)
      • SPDIF digital audio out (1x)
      Input video
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB-C (up to 65W)
      • USB-C
      • DisplayPort
      • VGA
      Input audio
      • 3.5 mm mini jack (x1)
      • 8-Microphone Array
      Koneksi lain
      • OPS
      • USB-B (x2)
      • USB 3.0 (x4)
      Keluaran video
      HDMI 2.0 (x1)
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in or out) D-Sub9
      • Gb LAN x2
      Bluetooth
      BLE 5.2

    • Mudah

      Penempatan
      Landscape (18/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      Lockable
      Sinyal remote control
      Lockable
      Kemudahan lain
      • Carrying handles
      • NFC
      • Bluetooth
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      Filter cahaya biru
      Ya

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 20 W

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      99  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      F

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 848 x 480, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 960, 60, 85Hz
      • 1280x1024, 60,67,75Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      Format video
      • 480p, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 480i, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1488  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      907,5  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      97,3  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      58,58  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      35.7  inci
      Pemasangan di dinding
      600 x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.8  inci
      Lebar bezel
      17,3 mm (Atas), 16,4 mm (Kiri/Kanan), 44,9 mm (Bawah)

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      39  kg
      Produk dengan kemasan (lb)
      86  lb
      Produk tanpa dudukan (kg)
      28,44  kg
      Produk tanpa dudukan (lb)
      62,96  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10 ~ 90% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10 ~ 90% (tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      • WEBP
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      4xA72 + 4xA53
      GPU
      Multi-Core Mali-G52
      Memori
      16GB
      Penyimpanan
      128GB eMMc
      Wi-Fi
      2T/2R 2.4/5/6 GHz

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Quick start guide (x1)
      • USB A to B cable (3m) (x1)
      • AC Power Cord
      • Remote control & AAA batteries
      • Touch Pen (x2)
      Aksesori opsional
      Pen tray with 2x color stylus

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arabic
      • Dutch
      • Danish
      • English
      • French
      • Finnish
      • German
      • Italian
      • Japanese
      • Norwegian
      • Polish
      • Portuguese
      • Russian
      • Spanish
      • Swedish
      • Simplified Chinese
      • Turkish
      • Traditional Chinese
      • Vietnamese
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      0-gap Infrared touch
      Titik sentuh
      50 simultaneous touch points
      Plug and play
      HID compliant
      Kaca pelindung
      • Anti-Glare
      • Blue light filter
      • Tempered safety glass 7MOHS
      Mikrofon bawaan
      Ya

    Badge-D2C

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