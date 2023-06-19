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  • Layar interaktif untuk ruang kelas Layar interaktif untuk ruang kelas Layar interaktif untuk ruang kelas

    Signage Solutions Papan tulis interaktif

    75BDL3652T/00

    Layar interaktif untuk ruang kelas

    Maksimalkan interaksi dan dorong kolaborasi dengan layar Philips T-Line yang interaktif. Dengan kaca antisilau yang kokoh, layar yang didukung Android ini dibuat agar tahan terhadap penggunaan sehari-hari yang intens dan dilengkapi hingga 20 titik sentuh.

    Signage Solutions Papan tulis interaktif

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    Layar interaktif untuk ruang kelas

    Dilengkapi teknologi multi-sentuh

    • 75"
    • Didukung Android
    • Multi-sentuh
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

    Teknologi multi-sentuh yang mampu mendeteksi 20 titik sentuh

    Ciptakan pengalaman interaktif tak terlupakan yang mendeteksi hingga 20 titik sentuh secara bersamaan. Cocok untuk aplikasi kolaboratif dan kompetitif, layar ini menghubungkan audiens dengan berbagi konten—pilihan sempurna untuk lingkungan pendidikan, tempat umum, perkantoran, perhotelan, dan ritel. Panel sentuh ini sesuai untuk HID sehingga memudahkan operasi plug-and-play.

    Mode papan tulis bawaan

    Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.

    Berbagi layar secara nirkabel & kolaborasi lanjutan

    Tampilkan empat feed dalam satu layar. Berbagi layar secara nirkabel memungkinkan Anda menghubungkan beberapa perangkat sekaligus untuk mengganti konten dengan cepat sesuai kebutuhan. Gunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman/dilindungi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      189.3  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      74.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,4296 x 0,4296 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Kecerahan
      420  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      9  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Perawatan permukaan
      Lapisan Anti-Silau
      Teknologi panel
      IPS
      Sistem operasi
      Android 9

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5 mm (x2)
      Input video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x4)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      • USB-C
      Input audio
      Jack 3,5 mm (x1)
      Koneksi lain
      • OPS
      • micro SD
      Keluaran video
      • Port Layar 1.2 (x1)
      • DVI - D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Potret (12/7)
      • Lanskap (18/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 20 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      190  W
      Konsumsi (Maks.)
      380 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 350, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 848 x 480, 60Hz
      • 960x720, 75Hz
      • 1024x768, 60,70Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 900, 66Hz
      • 1280 x 720, 60,70Hz
      • 1280 x 768, 60Hz, 75Hz
      • 1280 x 800, 60,75Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280x1024, 60,67,75Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1400 x 1050 ,60, 75Hz
      • 1440 x 900, 60, 75Hz
      • 1440 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      Format video
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 4K x 2K

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6 x M4L6
      Lebar yang Ditetapkan
      1715,50  milimeter
      Berat produk
      53,0  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      993,70  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      80,8 mm (D@braket dinding)/108,7 (D@pelindung speaker)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      67,54  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      39.12  inci
      Pemasangan di dinding
      600(H)x400(V) mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.18(D@wall mount) /4.28 (D@speaker cover)  inci
      Lebar bezel
      17,8 mm (rata)
      Berat produk (lb)
      116,85  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80% (Pengoperasian), 5 - 95% (Penyimpanan)  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      MTK5680
      GPU
      4GB DDR4
      Memori
      4GB RAM
      Penyimpanan
      32GB eMMc
      Wi-Fi
      • AP(WC0SR2511-88112BU)
      • STA(WCT5GM2511MT7668AU)

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Kain pembersih (x1)
      • Kabel DVI-D (1,8m)
      • Sekrup M2 (x2)
      • Sekrup M3 (x2)
      • Logo Philips (x1)
      • kabel daisy-chain RS232
      • Pena Sentuh (x2)
      • USB sentuh (x1)
      • Tutup USB (x1)
      • Kabel daya AC
      • Baterai untuk remote control
      • Kabel HDMI
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control (x1)
      • Kabel RS232
      Aksesori opsional
      Dongle Interact

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Belanda
      • Denmark
      • Indonesia
      • Prancis
      • Finlandia
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Norwegia
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Swedia
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 5 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • PSB
      • ETL

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Sentuhan inframerah 0-gap
      Titik sentuh
      20 titik sentuh simultan
      Plug and play
      Sesuai untuk HID
      Kaca pelindung
      • Anti-Silau
      • Kaca pengaman kokoh

    Badge-D2C

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