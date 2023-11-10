Sentuhan IR tingkat lanjut yang mendukung hingga 40 titik sentuh

Ciptakan pengalaman interaktif yang mengesankan dengan dukungan hingga 40 titik sentuh secara bersamaan—cocok untuk pelajaran yang interaktif atau sesi curah pendapat yang efisien. Layar ini sempurna untuk kolaborasi dan kokreasi, menghubungkan audiens Anda dengan berbagai jenis konten. Dilengkapi berbagai fitur canggih, seperti fungsi penghapus, penolakan telapak tangan, dan pengenalan ukuran ujung stilus atau jari, layar ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan nyaman. Sentuhan inframerah tanpa celah yang canggih dengan bezel yang lebih ramping dan rata dengan permukaan layar.