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Layar interaktif
Layar interaktif yang didukung Android 13 ini mendukung hingga 40 titik sentuh guna memaksimalkan interaksi dan kolaborasi. Kaca kuat yang antisilau, antipantulan, dan antisidik jari sangat cocok untuk penggunaan harian yang intens di lingkungan yang sibuk.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Integrasikan modul berbasis PC Windows atau Chrome OS yang dapat langsung dipasang ke slot OPS di Layar Profesional Philips Anda. Slot ini menyediakan semua koneksi yang diperlukan untuk menjalankan modul tersebut, termasuk catu daya.
OS Android 14 terintegrasi kami dirancang khusus untuk menghadirkan System on Chip (SoC) profesional yang lebih aman. Simpan aplikasi dan perangkat lunak favorit Anda langsung di dalam layar, atau pilih dari beragam pilihan aplikasi Android.
Layar yang kompatibel dengan Philips Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh, di mana pun dan kapan pun Anda berada. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan untuk pemantauan dan kontrol layar, pembaruan firmware, pengelolaan segala kebutuhan konten, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga sekaligus ramah lingkungan.
Peningkatan pengalaman pengguna, keterlibatan siswa, keamanan, dan integrasi aplikasi merupakan bagian dari layanan ini. Nikmati langsung manfaat dari aplikasi dan layanan bawaan Google, termasuk Google Classroom, Docs, dan Slides. Selain itu, integrasikan Chromebook dan perangkat bawaan Android lainnya dengan lancar untuk proses belajar-mengajar yang lebih sederhana dan intuitif.
Lapisan antisilau, antipantulan, antisidik jari, tingkat kekerasan 7 Mohs.
Filter cahaya biru untuk membantu melindungi mata dan membuatnya tidak mudah lelah.
Penolakan telapak tangan untuk presisi yang disempurnakan.
Ciptakan pengalaman interaktif yang mengesankan dengan dukungan hingga 40 titik sentuh secara bersamaan—cocok untuk pelajaran yang interaktif atau sesi curah pendapat yang efisien. Layar ini sempurna untuk kolaborasi dan kokreasi, menghubungkan audiens Anda dengan berbagai jenis konten. Dilengkapi berbagai fitur canggih, seperti fungsi penghapus, penolakan telapak tangan, dan pengenalan ukuran ujung stilus atau jari, layar ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan nyaman. Sentuhan inframerah tanpa celah yang canggih dengan bezel yang lebih ramping dan rata dengan permukaan layar.
Guru, siswa, atau staf pengajar dapat berbagi layar dari perangkat apa pun, dengan OS apa pun, di jaringan apa pun, dan dari mana saja. Pengguna juga dapat memanfaatkan AirPlay, Google Cast, dan Miracast untuk kebutuhan berbagi layar secara nirkabel.
Sensor cahaya sekitar bawaan membantu menghemat energi dengan otomatis mengatur kecerahan layar sesuai dengan kondisi pencahayaan di sekitar.
Berkat aplikasi papan tulis bawaan, Anda dapat berkolaborasi dan melakukan curah pendapat secara lancar, langsung di layar.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Berat
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
Lain-lain
Interaktivitas
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