Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.

Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.