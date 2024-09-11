- Jika Anda menutup bagian bawah keranjang, aliran udara di dalam airfryer akan berkurang. Hal ini akan menurunkan kinerja memasak Airfryer Philips Anda.
- Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di bagian bawah pan untuk menampung lemak dan sisa makanan, aliran udara akan terganggu dan hasil masakan tidak optimal.
- Jika Anda meletakkan kertas roti atau kertas aluminium di dalam Airfryer Philips tanpa menaruh makanan di atasnya, kertas roti atau kertas aluminium tersebut dapat masuk ke dalam elemen pemanas dan terbakar.
Apakah saya dapat menggunakan kertas roti atau kertas aluminium di dalam Airfryer Philips saya?
Diterbitkan di 11 September 2024
Tidak. Penggunaan kertas roti dan kertas aluminium di dalam Airfryer Philips tidak disarankan karena alasan berikut: