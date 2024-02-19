Anda dapat memasak berbagai hidangan lezat dengan Airfryer Philips. Ada beragam cara untuk menemukan resep baru yang dapat diolah dengan Airfryer Philips Anda. Temukan resep inspiratif untuk Airfryer Philips Anda lewat beberapa cara berikut: 1. Di aplikasi HomeID: tersedia untuk iOS dan Android. Kunjungi www.home.id/app untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang aplikasi HomeID.

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