Sikat gigi Sonicare Anda mengukur tekanan yang Anda gunakan saat menyikat gigi untuk melindungi gusi dan gigi Anda. Jika Anda menekan terlalu keras, gagang akan mengubah getarannya.

Anda akan diperingatkan bila menekan terlalu keras. Tergantung pada model sikat gigi Anda, ini bisa diindikasikan oleh salah satu atau beberapa sinyal ini:

Lampu di bagian dasar sikat gigi (Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, 6000–7000 Series, dan Advanced Clean saja)

LED pengingat kepala sikat akan berkedip.

Perubahan getaran yang menyesuaikan intensitas penyikatan gigi.

Suara dan/atau suara terputus-putus.

Sinyal ini akan berhenti saat Anda mengurangi tekanan.

Jika sikat gigi Anda tidak merespons saat Anda memberikan tekanan, periksa status fungsi sensor tekanan. Biasanya fungsi ini dapat diaktifkan dengan meletakkan sikat gigi pada pengisi daya dan menahan tombol daya selama 7 detik. Sikat gigi akan berbunyi “bip” beberapa kali dan indikator LED di bagian bawah gagangnya menyala.

Baca petunjuk pengguna untuk mengetahui dukungan fungsi sensor tekanan pada model sikat gigi Anda dan memastikan langkah-langkah yang tepat untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya.

Jika sensor tekanan aktif meskipun Anda tidak memberikan tekanan, cobalah mengisi daya sikat gigi setidaknya selama 10 detik.

Jika masalah berlanjut, silakan hubungi kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.