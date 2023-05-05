Kami merekomendasikan adaptor tahan cipratan air (IPX4). Anda bisa mendapatkan adaptor ini di toko online Philips atau peritel lainnya. Cari teks atau simbol "IPX4" pada adaptor.



Anda dapat menemukan contoh adaptor dinding HQ87 IPX4 di bawah ini.

Catatan: Ikon dan gambar yang menunjukkan tahan cipratan air atau IPX4 berbeda di setiap negara. Tergantung pada produk Anda, periksa petunjuk pengguna untuk mengetahui pengisi daya dinding USB yang direkomendasikan.