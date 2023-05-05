Di Philips, kami berkomitmen untuk mengurangi limbah plastik. Sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan kami, beberapa produk Philips tidak lagi dilengkapi dengan adaptor daya USB. Meskipun terkesan tidak nyaman, kami menjamin bahwa ini dikarenakan sebagian besar konsumen sudah memiliki satu atau beberapa adaptor dinding USB.
Kami akan terus menyediakan kabel pengisi daya USB dengan produk yang dapat digunakan dengan adaptor daya USB.
Informasi selengkapnya tentang adaptor daya yang dapat Anda gunakan dengan produk Philips Anda tersedia di bawah ini.
Mengapa tidak ada adaptor yang disediakan bersama produk?
Diterbitkan di 05 Mei 2023
Saya sudah memiliki adaptor daya USB
Jika Anda sudah memiliki adaptor daya USB, pastikan adaptor daya telah disertifikasi dan memenuhi standar keselamatan, idealnya dari merek tepercaya. Baca standar keselamatan untuk pengisian daya yang aman di bawah ini:
- Tegangan input: 100-240V.
- Tegangan output: 5V.
- Output daya: 1A atau lebih tinggi.
- Jika Anda ingin menggunakan atau mengisi daya produk di lingkungan yang lembap, misalnya, di kamar mandi, selalu gunakan adaptor dengan rating tahan cipratan air (IPX4).
Saya tidak memiliki adaptor daya USB.
Kami merekomendasikan adaptor tahan cipratan air (IPX4). Anda bisa mendapatkan adaptor ini di toko online Philips atau peritel lainnya. Cari teks atau simbol "IPX4" pada adaptor.
Anda dapat menemukan contoh adaptor dinding HQ87 IPX4 di bawah ini.
Catatan: Ikon dan gambar yang menunjukkan tahan cipratan air atau IPX4 berbeda di setiap negara. Tergantung pada produk Anda, periksa petunjuk pengguna untuk mengetahui pengisi daya dinding USB yang direkomendasikan.
|Kategori produk
|Adaptor yang direkomendasikan
|Perawatan Tubuh dan Kecantikan Philips: OneBlade, Pencukur, Pencukur untuk Wanita, Perawatan Tubuh, dan Pemangkas Rambut
|Adaptor tahan cipratan air IPX4 Philips HQ87.
|Philips Sonicare: Sikat gigi listrik dan flosser air
|Adaptor IPX4 tahan cipratan air Philips WAA1001 (Putih)
Adaptor IPX4 tahan cipratan air Philips WAA2001 (Hitam)
Dapatkah saya membeli adaptor daya USB melalui Philips.com?
Ketersediaan pembelian adaptor daya USB Philips berbeda di setiap negara. Anda bisa mencari salah satu adaptor di bawah ini (HQ87 atau WAA1001/WA2001) atau cari “adaptor dinding USB” atau “adaptor dinding” di situs Philips.com. Silakan hubungi kami jika Anda tidak menemukan yang Anda cari.
Selengkapnya?
Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang sasaran keberlanjutan kami di Philips.com