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Tampil beda dari yang lain
Kompatibel untuk kebanyakan roda dua, lampu ini pasti akan membuat tampil lebih keren dan lebih aman di jalan. Dengan tampilan yang bergaya dan manajemen panas yang efektif, lampu depan LED Ultinon Essential Moto memberikan cahaya performa tinggi yang konsisten di jalanan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Anda ingin lampu LED putih terang untuk tampilan mobil yang modern. Tetapi banyak orang yang memilih lampu LED baru justru kecewa. Umumnya ini dikarenakan klaim performa manajemen panas tidak sesuai dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, mereka membeli produk dengan kualitas kurang baik yang cepat rusak. Produk LED Philips Ultinon Essential tahan lama dan andal, bertahan hingga lima tahun dalam nyata.
Untuk meningkatkan keamanan dan gaya, pilih Philips Ultinon Essential Moto LED dengan cahaya +100% lebih terang agar Anda bisa melihat jalanan di depan Anda dengan lebih baik. Pola sinar yang seragam dan akurat memungkinkan Anda melihat dengan baik untuk keamanan Anda
Untuk tampilan modern yang berkelas, kustomisasi motor Anda dengan lampu depan LED Ultinon Essential Moto. Dengan suhu warna 6500 Kelvin, lampu ini akan memproyeksikan cahaya putih yang trendi. Tampil beda dengan bohlam yang bergaya.
Manajemen panas sangat penting untuk perfoma lampu LED. Heatsink aluminium internal dengan lapisan dianodisasi menghilangkan panas secara efektif, membantu lampu depan Philips Ultinon Essential Moto LED menghilangkan panas secara efektif, sehingga selalu bekerja pada kecerahan optimal (bahkan ketika suhu sangat panas - tidak seperti LED lainnya). Lampu juga tahan lebih lama, sehingga lebih jarang diganti.
Desain LED Ultinon Essential Moto yang ringkas menjadikannya mudah dipasang. Pasti muat dipasang bahkan di dalam rumah lampu depan roda dua terkecil sekalipun.
Lampu Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Kualitas Kelas Otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), menghasilkan standar produksi yang tinggi.
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