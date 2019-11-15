Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

Anda ingin lampu LED putih terang untuk tampilan mobil yang modern. Tetapi banyak orang yang memilih lampu LED baru justru kecewa. Umumnya ini dikarenakan klaim performa manajemen panas tidak sesuai dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, mereka membeli produk dengan kualitas kurang baik yang cepat rusak. Produk LED Philips Ultinon Essential tahan lama dan andal, bertahan hingga lima tahun dalam nyata.