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Merasa aman saat berkendara
Menghasilkan daya pandang 30% lebih jelas dari lampu standar, lampu depan Vision Moto memungkinkan pengendara motor melihat lebih jauh dengan performa berkas cahaya yang ditingkatkan dan harga yang amat bersaing. Untuk keamanan lebih, pilih lampu Vision Moto!See all benefits
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Lampu Philips Vision Moto adalah pilihan tepat untuk pengendara yang mencari solusi lampu ekonomis, tanpa mengabaikan keselamatan. Bohlam sepeda motor ini menawarkan daya pandang 30% lebih jelas di jalan dibandingkan lampu standar.
Menghadirkan daya pandang 30% lebih jelas di jalan, lampu depan Philips PremiumVision Moto adalah pilihan sempurna untuk pengendara motor yang menginginkan kinerja lampu dan keselamatan. Dengan output cahaya yang lebih baik, pengendara bisa bereaksi lebih cepat terhadap hambatan dan menghindari kecelakaan.
Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrikan Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.
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