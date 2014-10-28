Cari istilah

ID
EN
  • Merasa aman saat berkendara Merasa aman saat berkendara Merasa aman saat berkendara

    PremiumVision Moto Bola lampu depan<br>

    12636C1

    Merasa aman saat berkendara

    Menghasilkan daya pandang 30% lebih jelas dari lampu standar, lampu depan Vision Moto memungkinkan pengendara motor melihat lebih jauh dengan performa berkas cahaya yang ditingkatkan dan harga yang amat bersaing. Untuk keamanan lebih, pilih lampu Vision Moto!

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    PremiumVision Moto Bola lampu depan<br>

    Produk serupa

    See all Lampu depan
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Merasa aman saat berkendara

    Daya pandang hingga 30% lebih jelas

    • Jenis lampu: HS1
    • Kemasan berisi: 1
    • 12 V, 35/35 W
    Pilihan bernilai terbaik

    Pilihan bernilai terbaik

    Lampu Philips Vision Moto adalah pilihan tepat untuk pengendara yang mencari solusi lampu ekonomis, tanpa mengabaikan keselamatan. Bohlam sepeda motor ini menawarkan daya pandang 30% lebih jelas di jalan dibandingkan lampu standar.

    Daya pandang 30% lebih jelas

    Daya pandang 30% lebih jelas

    Menghadirkan daya pandang 30% lebih jelas di jalan, lampu depan Philips PremiumVision Moto adalah pilihan sempurna untuk pengendara motor yang menginginkan kinerja lampu dan keselamatan. Dengan output cahaya yang lebih baik, pengendara bisa bereaksi lebih cepat terhadap hambatan dan menghindari kecelakaan.

    Lampu motor Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Lampu motor Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat.

    Philips adalah pilihan semua produsen besar sepeda motor.

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE

    Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrikan Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Lebih banyak cahaya
      Fitur utama produk
      Daya pandang hingga 30% lebih jelas

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      PX43t
      Nama resmi
      HS1 Vision Moto
      Produk
      PremiumVision Moto
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      HS1

    • Masa pakai

      Masa pakai
      400 jam

    • Karakteristik listrik

      Watt
      35/35  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12636C1
      Kode pemesanan
      51250130

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      Kardus
      EAN1
      8711559512501
      EAN3
      8727900370881

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      705  g
      Panjang
      4.55  cm
      Lebar
      4.55  cm
      Tinggi
      7.6  cm
      Kuantitas Kemasan / MOQ
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      23.8  cm
      Lebar
      9.3  cm
      Tinggi
      7.8  cm
      Berat kotor per buah
      705  g

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.